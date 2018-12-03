Совместная работа в решении задач обороны

Глава Коми Сергей Гапликов в режиме видеосвязи принял участие в IV Межведомственной научно-практической конференции, посвященной информационному взаимодействию при решении задач в области обороны России, сообщает пресс-служба руководителя региона. Мероприятие прошло 30 ноября в Москве с участием министра обороны страны, генерала армии Сергея Шойгу.

Руководитель военного ведомства напомнил, что президентом Российской Федерации определены национальные цели и поставлены стратегические задачи на период до 2024 года. Для их выполнения в план деятельности министерства обороны на 2019-2025 годы включены мероприятия по повышению качества медицинского обслуживания, развитию образования и науки, улучшению жилищных условий военно-служащих и членов их семей, а также по пропаганде здорового образа жизни.

Участники конференции обсудили направления совместной работы в решении задач обороны страны.

Напомним, в Коми в эти дни проходит призывная кампания. Служить по призыву из республики отправятся около 1800 молодых ребят. Из республиканского сборного пункта в городе Емве Княжпогостского района в войска уже отправлено около 900 человек.

В основном призывники направляются для прохождения службы в воинские части Западного военного округа и Северного флота. Наиболее подготовленные к военной службе ребята будут направлены в ВДВ (более 50 человек), части морской пехоты (более 40 человек) и для комплектования плавсостава кораблей Северного флота (около 120 человек). В учебных центрах пройдут подготовку и получат военную специальность более 400 человек.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com/pressrkomi