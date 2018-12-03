Ольга Микушева ушла в стройжилтехнадзор

Виталий Поправка сменил Ольгу Микушеву на посту первого заместителя министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.

Как сообщается на официальном сайте министерства, с 1 декабря Ольга Микушева занимает должность первого заместителя руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля).

В министерстве, отвечающем за сферу ЖКХ, Ольга Микушева работала с 2002 года. В 2014 году она возглавила отдел, курирующий внедрение системы капитального ремонта. В 2016 году была принята на должность первого заместителя министра.

Виталий Поправка, занявший с 1 декабря пост первого заместителя, ранее возглавлял управление жилищного хозяйства министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Коми.

Анна АЯНОВА

Фото komirec.ru