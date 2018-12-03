Охотничье коми блюдо в Стране восходящего солнца

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов представил туристский потенциал региона на Российской неделе эногастрономического туризма в Японии (эногастрономия – искусство выбора вина).
В мероприятии министр участвует по приглашению руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.
Российская неделя эногастрономического туризма является одним из ключевых событий российской части культурной программы «перекрестных годов» Россия – Япония (2018-2019).
– Республика Коми – это гостеприимный край, удивительный по красоте и самобытности культурных традиций, – отметил Сергей Емельянов в своем приветствии.
Он также представил участникам эксклюзивные предложения регионального туроператора въездного и внутреннего туризма Республики Коми государственного автономного учреждения «Финно-угорский этнопарк». Среди них – посещение живописных столбов выветривания на вершине горного плато Маньпупунер, которые стали настоящей визитной карточкой региона, и места энергетической силы – одной из самых высоких и красивых горных вершин Приполярного Урала, подножия горы Манарага.
В программе Российской недели эногастрономического туризма в Японии – мастер-класс от ведущих российских шеф-поваров Коми и Бурятии, презентация и дегустации национальных блюд русской аристократической (рыбной) кухни и дальневосточной региональной кухни.
Кулинарное блюдо от Республики Коми представил шеф-повар из Сыктывкара Роман Зыкин. Он показал, как готовить охотничье блюдо «Масьтэм яй» из мяса оленя.
– Кухня народа коми проста и лаконична. Сегодня мы предлагаем вам этнофьюжен, современный вариант старинного блюда «Масьтэм яй». Рубленое мясо оленя, приправленное кедровым маслом, можжевеловыми ягодами под соусом из брусники. Почувствуйте себя древними охотниками, – так начал мастер-класс по приготовлению блюда Роман Зыкин.
По словам участников мастер-класса, это было удивительно простое по способу приготовления блюдо, но с ярким шлейфом истории и национальных традиций.
Лина ПЕРОВА
Оставьте первый комментарий для "Охотничье коми блюдо в Стране восходящего солнца"