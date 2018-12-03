«Мои документы» отметили первый юбилей

За пять лет МФЦ Республики Коми оказал более трех миллионов услуг населению

Пять лет своей деятельности отметил Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, прошло 30 ноября в Доме дружбы народов. Сотрудников системы «одного окна» поздравили представители республиканской и столичной администраций, руководители ряда государственных ведомств и организаций, чья деятельность связана с МФЦ.

В Республике Коми на сегодня открыто 236 окон – 21 центр и 72 офиса «Мои документы». Руководитель МФЦ Наталья Жегунова отметила, что наследство в виде очередей в государственные учреждения, доставшееся с двадцатого века, ушло в прошлое. МФЦ оборудован системой электронной очереди, которая улучшает качество обслуживания заявителей и эффективно распределяет нагрузку между специалистами.

– За пять лет работы мы доказали, что принцип «одного окна» является действенным инструментом для получения паспорта, свидетельства о рождении, СНИЛС страховки и других документов, – сказала Наталья Жегунова.

Руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин поблагодарил коллектив за добросовестный труд и пожелал реализации новых перспективных проектов.

– Еще недавно для получения необходимого документа приходилось обегать десятки контор, занимать место и подолгу стоять в очередях, – напомнил Михаил Порядин. – Создание МФЦ решило все эти проблемы. Теперь есть одно окно, где человек в любое время может комплексно решить свои вопросы. Когда президент Российской Федерации Владимир Путин упоминал успешные проекты, в их числе он назвал и МФЦ. Сегодня многие люди идут в МФЦ не только для того, чтобы получить услугу, но и пообщаться с доброжелательными сотрудниками, получить позитивную энергетику. Несмотря на современные технологии, человеческое общение всегда будет иметь огромное значение.

МФЦ Республики Коми за период своего существования оказал более трех миллионов услуг населению. Статистически каждый житель региона хоть раз воспользовался возможностью получить государственные услуги через МФЦ. Уникальность центра заключается именно в его многофункциональности, поскольку подготовка документов зачастую требует обращения в учреждения различного уровня подчиненности. МФЦ объединил федеральные, региональные и муниципальные органы власти, что максимально упрощает процесс оформления документов, сокращает финансовые затраты, экономит время. МФЦ создает единое место приема, регистрации и выдачи документов гражданам и организациям при предоставлении различных государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Срок оформления документов зависит от того, какая именно услуга необходима заявителю, в среднем он составляет около месяца.

Руководитель столичной администрации Валерий Козлов также высоко оценил работу Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

– За пять лет сотрудниками МФЦ проделана колоссальная работа, – отметил Валерий Козлов. – Они являются надежными спутниками сыктывкарцев, помогают горожанам доступно и быстро получать государственные услуги. Несмотря на большую нагрузку, они неустанно работают над повышением качества обслуживания и внедрением новых электронных услуг. Жители города и всей республики безоговорочно доверяют им оформление любых документов.

Градоначальник отметил и тот факт, что за этот период между муниципалитетом и МФЦ достигнуто конструктивное взаимодействие, направленное на расширение перечня оказываемых муниципальных услуг и повышение качества их предоставления.

Вице-спикер республиканского парламента Валентина Жиделева поздравила сотрудников МФЦ, пожелала дальнейшего развития и совершенствования, а также отметила, что количество обращений граждан в Государственный Совет Коми по вопросам получения документов и справок снизилось.

– Жалоб от избирателей по вопросам получения документов стало меньше, – сообщила вице-спикер. – Это значит, что МФЦ делает жизнь граждан проще и лучше. Ведь благодаря этой системе жители отдаленных мест теперь без труда делают необходимые запросы на получение документов. Пять лет назад открытие МФЦ стало отправной точкой во взаимодействии органов власти, внебюджетных фондов и жителей региона. Сегодня МФЦ позволяет легко и правильно, с минимальными затратами на время получить любые документы.

Сотрудников МФЦ также поздравили первый заместитель министра экономики Коми Светлана Сигалина, начальник управления по вопросам миграции МВД по Коми Сергей Вагнер и другие гости юбилея.

Деятельность МФЦ направлена на исполнение следующих функций: ведение личного приема заявителей и формирование пакета документов на получение государственных услуг по принципу «одного окна»; обеспечение сбора документов за заявителей, необходимых для принятия решений о предоставлении государственных услуг; отслеживание хода предоставления государственных услуг и информирование заявителей по их запросам об этапах оказания государственных услуг; организация получения результатов государственных услуг и выдача готовых результатов заявителям; оказание дополнительных услуг. Все услуги предоставляются на бесплатной основе.

Жители Коми уже успели по достоинству оценить, насколько быстрым и удобным может быть получение тех или иных государственных услуг. Люди экономят время, не бегая по десяткам разных организаций, не стоят в длинных очередях, не тратят нервы.

Сегодня через МФЦ можно получить более двухсот услуг Пенсионного фонда, Росреестра, Службы судебных приставов, МВД, УФМС, государственной инспекции труда, налоговых органов, услуги министерства труда, социальной защиты и занятости населения, Управления записи актов гражданского состояния Республики Коми, министерства здравоохранения региона и многие другие. Наиболее востребованными услугами являются: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; оформление и выдача паспортов гражданина страны, удостоверяющих личность гражданина за пределами территории России; выдача, замена паспортов, удостоверяющих личность гражданина на территории страны; услуги ПФР.

Артур АРТЕЕВ

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