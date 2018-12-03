«Добрый Новый год» шагает по республике

С 21 ноября по 25 декабря в республике проходит акция «Добрый Новый год». Она приурочена к завершению в Коми Года культуры, Года добровольца в России и открытию Года театра в России.

– Уже второй год подряд по инициативе главы Коми Сергея Гапликова в регионе проводится акция «Добрый Новый год». Она призвана подарить праздник и порадовать выступлениями профессиональных артистов жителей всех городов и районов республики, – отметила заместитель председателя правительства Наталья Михальченкова. – Кроме того, в этом году к акции присоединится добровольческое движение Коми. Добровольцы проведут мероприятия для ребят, которые особо нуждаются в празднике.

В течение месяца артисты Государственного театра оперы и балета, Академического театра драмы имени Виктора Савина, Национального музыкально-драматического театра, а также республиканской филармонии – побывают во всех муниципалитетах республики. В составе творческого десанта – молодежная кавер-группа «Текила Tesla», мастера декоративно-прикладного искусства, представители редакции журнала «Арт», которые проведут тематические встречи и мастер-классы.

Творческая программа стартовала 21 ноября в Койгородском районе, 28 ноября мероприятия прошли в Прилузском и Сысольском районах. 4 декабря артистов во главе с Кöдзыд Пöлем (коми Дедом Морозом) встретят в Усть-Вымском и Княжпогостском районах, 6 декабря – в Корткеросском и Сыктывдинском, 11 декабря – в Удорском, 14 декабря – в Троицко-Печорском, 16 декабря – в Вуктыле, 19 декабря – в Усть-Куломском, 23-24 декабря – в Ижемском, 24-25 декабря – в Усть-Цилемском районе. 24 декабря акция пройдет в Сыктывкаре.

С 13 по 19 декабря в путешествие по республике на поезде «Сияние Севера» отправится творческий десант. Отправной точкой 13 декабря станет Воркута, где в этот день в Коми будет дан старт Году театра в России. 14 декабря «добропоезд» прибудет в Инту, 15 декабря – в Печору, 16 декабря – в Усинск, 17 декабря – в Сосногорск, 18 декабря – в Ухту.

Лина ПЕРОВА