«Безопасный город» на всей территории Коми

Глава Коми Сергей Гапликов провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в республике. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

– Главная цель проекта – повышение уровня общественной безопасности, обеспечение личной безопасности граждан и безопасности жизнедеятельности городов и районов республики. Внедрение программного комплекса «Безопасный город» дает возможность обеспечить оперативное реагирование, сократить сроки раскрытия преступлений. Благодаря камерам видеонаблюдения преступника можно поймать по горячим следам, а в ряде случаев и предотвратить преступление, – отметил руководитель региона.

По информации пресс-службы главы и правительства республики, концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» реализуется с 2016 года. Утвержден паспорт приоритетного проекта «Создание АПК «Безопасный город» на территории Республики Коми». Проект рассмотрен в составе бюджета региона на заседании бюджетной комиссии. Расходы по проекту учтены в республиканском бюджете на 2018-2020 годы и запланированы на период до 2027 года.

На данном этапе пилотами выбраны Сыктывкар, Ухта и Воркута. В этих муниципальных образованиях до конца 2020 года планируется создать комплекс средств автоматизации «Региональная платформа», систему интеллектуального уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и в местах с повышенной криминогенной обстановкой, систему мониторинга систем жизнеобеспечения, параметров окружающей среды.

В Воркуте уже введен в эксплуатацию Единый центр оперативного реагирования, который осуществляет ряд функций.

В соответствии с концепцией до конца 2019 года в Коми запланировано увеличить общее количество комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения до 72. Рубежи должны появиться по всей республике: в Сыктывкаре – 29, в Ухте – 11, на автодороге Сыктывкар – Ухта – девять, на автодороге Сыктывкар – Усть-Кулом – семь, в Воркуте, Печоре и Усинске – по пять, еще один комплекс – в Выльгорте.

Следующим этапом реализации проекта будет внедрение АПК «Безопасный город» во всех городах и районах Республики Коми.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru