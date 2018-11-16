Управа на нарушителей

Сколько бы ни вкладывали средств в обеспечение безопасности на дорогах, но идеального результата не достичь, пока есть безответственные водители и пешеходы. Такой вывод можно было сделать по итогам рабочего совещания в Госсовете Коми, посвященного реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы». Каждый год сотрудники ГИБДД в республике пресекают более 400 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Пьяные «повторники»

Как рассказал на совещании начальник регионального управления ГИБДД МВД Андрей Перловас, ежегодно в Коми фиксируется порядка 26 тысяч нарушений со стороны пешеходов, 30 тысяч фактов игнорирования ремней безопасности, что в случае ДТП может привести к очень серьезным последствиям. Порядка 150 тысяч нарушений (как правило, речь идет о несоблюдении скоростного режима) регистрируется камерами фотовидеофиксации. Каждый год сотрудники госавтоинспекции задерживают порядка 4,5 тысячи пьяных водителей, и, что самое страшное, из года в год эта цифра не снижается.

Андрей Перловас пояснил, что задержанные за нетрезвое вождение делятся на два типа. Одни попадаются впервые, после чего получают наказание, искренне раскаиваются, и больше их на этом нарушении не ловят никогда. А стабильность опасной статистике пьяной езды обеспечивают «повторники», те, кому на наказание наплевать.

– За девять месяцев возбуждено 400 уголовных дел за повторную «пьянку». С каждым годом за это привлекается все больше и больше водителей, только в прошлом году показатель был несколько ниже, – сообщил начальник управления. – В итоге у нас, если смотреть по общему числу водителей, совершивших это нарушение, неважно, впервые или повторно, то показатель ниже. А если по числу случаев, то из-за повторно привлеченных – больше.

Нередки случаи, когда водитель, неадекватно ведущий себя на дороге, становится виновником ДТП, после чего уезжает с места происшествия. И если он был пьян, доказать это трудно, водитель скрывается до момента, пока остатки алкоголя не выветрятся из организма, и за нетрезвое вождение его привлечь уже нельзя. Но скоро этой лазейки в законе не станет: подготовлен законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс России, фактически приравнивающие водителей, скрывшихся с места преступления, к нетрезвым, если в аварии кто-то погиб или пострадал. Максимальный срок наказания в таком случае сразу увеличивается на два года. Возможно, эта мера, наконец заставит задуматься тех, кто имеет привычку садиться за руль под градусом.

Ухтинцы камер не боятся?

Несколько лет назад в Сыктывкаре были установлены 17 рубежей фотовидеофиксации, после этого число ДТП на охваченных ими участках быстро снизилось на треть. В феврале этого года четыре рубежа контроля установили в Ухте, и тут сотрудники ГИБДД обнаружили, что менталитет у водителей этого города иной, чем у сыктывкарцев.

– Каждый ухтинский рубеж выявляет примерно в четыре раза больше нарушений, чем любой из сыктывкарских в самом начале их работы, – рассказал Андрей Перловас. – Любопытная эффективность работы. Но почему?

Депутаты предположили, что ухтинцы просто «непуганые» камерами, мало пока «писем счастья» с автоматическими фото от ГИБДД получали.

– Может, и непуганые, не до конца правильно оценивают работу этих рубежей, – согласился Андрей Перловас. – Но в Сыктывкаре почему-то показатели нарушений, зафиксированных камерами, с каждым месяцем динамично снижались, а в Ухте мы такого внятного уменьшения не наблюдаем – как нарушали, так и нарушают.

Начальник управления сообщил, что развитие фотовидеофиксации он считает приоритетным направлением в работе на следующий год. Благодаря этому методу можно компенсировать сокращение числа сотрудников на дорогах. Но это направление деятельности должно быть подпитано финансами на возникающие расходы, поскольку, по предварительным прогнозам, писем со штрафами в следующем году будет разослано на 30 процентов больше, чем в нынешнем. В Сыктывкаре к существующим рубежам добавилось еще два – на перекрестке Советской и Коммунистической и на улице Морозова. Планируется, что в следующем году сеть камер фотовидеофиксации по республике расширится, кроме того, появятся шесть рубежей весогабаритного контроля.

На вопрос журналиста «Республики» о различных обманках, благодаря которым водители ведут себя осторожнее: псевдокамерах, изображениях инспекторов и их служебных машин – Андрей Перловас ответил, что муляжей сейчас в республике немного. В Сыктывкаре хороший эффект дают антивандальные ящики для камер фотовидеофиксации. Камеры перемещают из ящика в ящик, но водители не могут издалека определить, пуст ли «сейф», поэтому на всякий случай сбрасывают скорость. А вот муляжей инспекторов сейчас не осталось совсем.

– На эжвинской трассе раньше стоял, но неоднократно воровали нашего бедного «сотрудника», мы его даже спасали из пункта приема металла. Он был довольно увесистый, из черного металла, вот лица без определенного места жительства и пытались его похитить, – рассказал Андрей Перловас.

В приоритете – дети

Начальник управления ГИБДД напомнил, что сейчас в России реализуется федеральная целевая программа обеспечения безопасности дорожного движения. Одна из ее целей – свести к 2020 году число погибших на дорогах фактически до нулевого уровня. Андрей Перловас продемонстрировал слайд со статистикой смертности в ДТП в Коми, где было заметно небольшое снижение: меньше на двоих погибших, чем в прошлом периоде, но тут же сообщил, что эта графика не совсем объективна.

– Потому что в силу юридических особенностей учета в эту статистику не включили печорское ДТП, где погибли семь человек, оно пока шло в учет несчастных случаев, но сейчас уже есть решение Верховного суда, которое относит его к категории дорожно-транспортных происшествий. Так что у нас уже не 61 такой случай, а 68, не снижение, а, наоборот, рост, – сообщил Андрей Перловас.

В республике на 20 процентов снизилось количество ДТП с участием несовершеннолетних, число пострадавших и погибших на дорогах детей.

– По России в качестве приоритетного направления рассматривается именно обеспечение детской безопасности в любом ее виде, – рассказал выступавший. – Это и перевозки детей, и профилактика нарушений, совершаемых самими несовершеннолетними, нарушений взрослых, связанных с перевозкой или проводом детей через проезжую часть. Достигнутые результаты позволяют сделать выводы о целесообразности решения проблем безопасности детей на дорогах программно-целевым методом.

Андрей Перловас рассказал о работе по обустройству пешеходных переходов, их освещению, которая дает хорошие результаты. Например, в Сыктывкаре дополнительно подсветили светодиодными лампочками пешеходные переходы на участках улицы Интернациональной, где нередко сбивали пешеходов, и ДТП такого рода там моментально прекратились.

Вместе с тем пока в республике почти 30 процентов пешеходных переходов обустроены не в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. Из 270 переходов, расположенных вблизи школ и других учебных заведений, 56 процентов не отвечают национальным стандартам.

– Считаю нужным также отметить проблему, связанную с обустройством безопасных маршрутов движения к вновь строящимся организациям и социальным объектам. Один из примеров – стройка школы в Орбите на 1200 учащихся, мы выезжали туда недавно. Предполагается, что основная часть учеников будет проживать в районе улиц Энгельса и Карла Маркса. Для того чтобы им добраться до этой школы, нужно будет перейти через улицу Печорскую, дойти до бассейна, перейти через Петрозаводскую и вернуться в обратную сторону. То есть сделать большой крюк, – указал Андрей Перловас. – Но мы же понимаем, что это дети, поэтому прогнозируем, что они вряд ли будут соблюдать эту траекторию.

По мнению начальника управления, нужно, чтобы еще на стадии проектирования таких объектов продумывались варианты движения пешеходных и транспортных потоков.

С 1 января следующего года все средства, полученные от штрафов за нарушения ПДД, будут направляться в региональные дорожные фонды. В Коми эта сумма составит около трехсот миллионов рублей. В связи с этим Андрей Перловас предложил депутатам Госсовета пересмотреть республиканскую программу обеспечения безопасности дорожного движения, включив в нее дополнительные мероприятия. В частности, выделить средства на строительство детских автомобильных городков, с помощью которых школьники на практике усваивают правила поведения на дорогах, учатся быть ответственными пешеходами.

Кроме того, дополнительные средства стоит потратить на покупку и распространение среди населения светоотражающих элементов, реконструкцию аварийно-опасных участков дорог. Необходимо добавить в программу и оснащение подразделений госавтоинспекции специальными техническими приборами, видеорегистраторами для патрульного автотранспорта. А в будущем Андрей Перловас предложил рассмотреть возможность приобретения индивидуальных регистрирующих приборов для сотрудников. Таких в республике сейчас только десять, и они очень эффективны.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru, nm45.ru

По информации Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми, в этом году на муниципальных дорогах проведены работы, позволяющие повысить их безопасность, на общую сумму в 47,6 миллиона рублей. На эти средства делали дорожную разметку, содержали дорожные знаки и светофоры, обустроили в соответствии со стандартами 67 пешеходных переходов в 13 муниципалитетах, установили новое уличное освещение в пяти населенных пунктах, заменили уличные светильники на светодиодные в 18 населенных пунктах.

На региональных дорогах обновили дорожную разметку на протяжении 2757 километров, установили 7868 погонных метров барьерных ограждений, 5575 дорожных знаков, вырубили придорожные деревья и кустарники на площади 236 га. Обошлось это в 93,1 миллиона рублей. Также на региональных дорогах обустроили 84 пешеходных перехода, оборудовали два остановочных комплекса, сделали освещение подъезда к Усинску – на эти работы затрачено 41,4 миллиона из республиканского бюджета.