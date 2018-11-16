Плату за вывоз ТКО скорректируют

Правительство Коми подготовит предложения по снижению размеров платы граждан за коммунальные услуги в сфере обращения с ТКО. Такое поручение дал глава республики Сергей Гапликов по итогам рабочего совещания, на котором были рассмотрены вопросы внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в соответствии с требованиями федерального законодательства в Коми заработал новый порядок сбора и вывоза ТКО. Разработана территориальная схема обращения с отходами, на основании конкурсного отбора определен региональный оператор по обращению с ТКО – им стало ООО «УХТАЖИЛФОНД». Региональным оператором проведены консультации с руководством всех городов и районов республики, в каждом муниципалитете определены перевозчики ТКО. На данный момент в ООО «УХТАЖИЛФОНД» обратилось свыше 2500 потребителей для заключения договора.

Размер предельного единого тарифа на услугу регоператора составил 883,17 рубля за кубометр (без учета НДС). Указанный размер был снижен в сравнении с прогнозным размером тарифа – 1737,24 рубля за кубометр (без НДС) и в сравнении с конкурсной заявкой ООО «УХТАЖИЛФОНД», с которой организация выиграла данный конкурс, – 1458,54 рубля за кубометр (без учета НДС).

Основными факторами, влияющими на величину единого тарифа регоператора, являются: значительная площадь республики и низкая плотность населения, недостаточное количество объектов размещения ТКО, вследствие чего расстояния транспортирования от объектов образования и накопления ТКО до некоторых объектов размещения отходов превышает 500 км (например, в Усть-Цилемском районе от сел Новый Бор и Ермица до полигона в Ухте); наличие труднодоступных населенных пунктов, транспортная связь с которыми отсутствует в период весенне-осенней распутицы.

– Во всех субъектах России новая система регулирования в области обращения с ТКО должна заработать до 1 января 2019 года. В Республике Коми мы эту работу начали на два месяца раньше, чтобы на практике отработать механизмы и возникающие нюансы, которые существенно влияют сегодня в том числе и на размер соответствующих тарифов. Задача правительства – в кратчайший срок все эти вопросы тщательно проработать, чтобы и новая система заработала как часы, и стоимость услуги для населения была приемлемой, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Глава поручил региональному правительству представить предложения по снижению размеров платы граждан за коммунальные услуги в сфере обращения с ТКО в рамках установленных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг.

Министерство ЖКХ и минприроды региона необходимо внести изменения в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами в целях ее оптимизации. Курирующему вице-премьеру Константину Лазареву поручено до конца года доложить о полной готовности регионального оператора по обращению с ТКО и каждого муниципального образования республики к оказанию данных услуг населению в соответствии с федеральным законодательством.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru