Лесная отрасль снова в лидерах

«Интауголь» ликвидируется, но пока продолжает добычу, лесозаготовка и лесопереработка по-прежнему развиваются активнее, чем другие отрасли промышленности, а в Сыктывкаре в следующем году построят новую автомобильную газонакопительную компрессорную станцию. Об итогах реализации госпрограммы «Развитие промышленности» и планах на будущее рассказал на рабочем совещании в региональном парламенте и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Алексей Просужих.

По словам Алексея Просужих, цели, поставленные госпрограммой, в этом году достигнуты, касается это в первую очередь создания новых рабочих мест (в текущем году появилось или было модернизировано 1643 рабочих места, в следующем планируется 1715) и стабильной работы действующих предприятий.

– Предприятия на сегодня во всех секторах экономики работают стабильно, наиболее динамично развивается лесоперерабатывающий комплекс, связано это в первую очередь с реализацией инвестиционных проектов, приоритетных в области освоения лесов, – сообщил и.о. министра. – Министерством обсуждаются проекты по созданию лесопромышленных предприятий в Удорском районе, продолжится реализация инвестиционных проектов предприятий «Лузалес», «Промтехинвест» и «Комиинвестпром», Жешартского фанерного комбината.

За счет развития лесной промышленности в Коми в основном и обеспечивается прирост новых рабочих мест.

Самый сложный вопрос для отрасли на сегодня – ситуация с предприятием «Интауголь». Его ликвидация продолжается, но с октября возобновилась добыча угля, потому что зимой на него есть спрос. Покупает интинский уголь сейчас в основном Северодвинская ТЭЦ, Череповецкая ТЭЦ от него отказалась в связи с переходом на газ. Работают на шахте 804 человека, добывается две-три тонны угля в день в три смены. По словам Алексея Просужих, точно сказать, сколько проработает шахта, сложно, все зависит от того, как будет складываться экономика предприятия. Лава, которая подготовлена, позволяет вести устойчивую добычу в течение года.

– Вместе с тем нашим министерством подготовлена заявка на создание в Инте территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), – рассказал и.о. министра. – 30 июля соответствующие документы представлены главой республики в Министерство экономики России. Сейчас проходит их согласование и рассмотрение. Городу это даст в первую очередь возможность запустить новые инвестиционные проекты. Первый из них связан с разработкой газового месторождения, второй – создание в Инте оборотного депо для Северной железной дороги. Еще это поможет субъектам малого и среднего предпринимательства получить налоговые преференции при создании небольших производств.

И.о. министра пояснил, что правительство республики ведет переговоры с инвесторами по разработке угольных месторождений «Усинское-1» и «Усинское-3». В ближайшие дни этот вопрос обсудят в Москве на совещании в министерстве энергетики.

Алексей Просужих рассказал о планах в нефтяной и газовой отраслях. В этом году, по предварительной оценке, будет добыто 14,4 миллиона тонн сырой нефти, в следующем – 14,6 миллиона тонн. Газа, опять же по предварительным данным, – 3,45 миллиарда кубометров в этом году, 3,5 миллиарда – в следующем.

В республике развивается рынок газомоторного топлива. Благодаря тому что в Сыктывкаре появились новые автобусы на газе, потребление этого вида топлива в городе за последние три года выросло в 33 раза. В следующем году в столице Коми будет построена новая автогазозаправка, сейчас в республике действует пять АГНКС.

На 2020-2030-е годы есть планы по строительству горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков Пижемского месторождения.

Что касается легкой промышленности и машиностроения, то у Выльгортской сапоговаляльной фабрики есть планы по созданию обуви на полиуретановой подошве, а АО «Комитекс», обеспечивающее неткаными материалами ряд автозаводов, модернизирует производство. ООО «ПО «СМЗ» освоило производство башенных кранов, завод ООО «ЗВЭК» «Прогресс» ввел в эксплуатацию цех, оснащенный новыми автоматизированными линиями, обновил станки в механическом цехе. ООО «НПП «Леспромсервис» запустило модернизированный цех ремонта гидроагрегатов.

Также развивается деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов. Об этом можно судить даже по количеству выданных лицензий: сейчас их 132, а в прошлом году было 76. Растет производство строительных материалов, в частности кирпича, железобетонных изделий. Важнейшие перспективные проекты в этой отрасли – создание промышленного хаба по переработке нерудных материалов Бельгопского месторождения под Ухтой и строительство завода по производству извести в Сосногорске. Стоимость первого проекта – порядка 18 миллиардов рублей, второго – 806 миллионов рублей.

По договоренности с компанией «ЛУКОЙЛ-Коми» будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса аэропорта в Усинске.

– Сейчас идет разработка проектной документации по ремонту взлетно-посадочной полосы. Ориентировочные сроки – следующий год, возможно, что-то придется завершать в 2020-м, – сообщил и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Алексей Просужих. – Стоимость ремонта – около 500 миллионов рублей. Если не провести этот ремонт, то аэропорт может выйти из эксплуатации.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru