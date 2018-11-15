На Урале машин под онлайн-контролем стало больше, чем жителей Гренландии

Датчики, счетчики, банкоматы, производственную технику и терминалы все чаще переводят на удаленное управление. С начала 2018 года на Урале стало в 2 раза больше компаний и бизнесменов, которые контролируют работу оборудования в онлайн-режиме с помощью M2M-мониторинга (от англ. Machine-to-machine). Общее количество таких IoT-устройств стало сравнимо с численностью населения самого большого острова в мире – Гренландия.

Технология обмена информацией между оборудованием по мобильной сети становится все более популярной. За год число машин, умеющих автоматически передавать данные, выросло еще на 143%. Под управлением SIM-карт «МегаФона» в городах Урала работают уже свыше полсотни тысяч умных аппаратов, подключенных к «M2M-мониторингу». Чаще всего такое решение используют для контроля техники в нефтегазодобывающей отрасли, логистике, безопасности, а также в банковской сфере.

«Наша услуга «M2M-мониторинг» помогает бизнесу на расстоянии контролировать работоспособность оборудования, дистанционно управлять пулом SIM-карт, например, если речь идет о сети банкоматов или терминалов. В WEB-интерфейсе можно вести онлайн — диагностику, а также получать оперативные данные о работоспособности оборудования и предотвращать внештатные ситуации», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

При подключении услуги « М2М-Мониторинг » бесплатно действует тестовый период в течение 7 календарных дней. Для устройств, работающих в технологии IoT, «МегаФон» первым из операторов предложил тариф « Интернет вещей ». В тарифе предусмотрена выделенная APN-сеть, которая гарантирует сохранность и безопасность передаваемой с устройств информации, и доступ к платформе «M2M-мониторинг». С ее помощью независимо от места нахождения клиенты смогут управлять сетью IoT-устройств и не задумываться о стоимости или перерасходе IoT/M2M-трафика.

Согласно исследованию независимого агентства IKS-Consulting, M2M-платформа «МегаФона» в сравнении с другими решениями операторов связи в России показала наилучшие результаты.

текст и фото «МегаФон»