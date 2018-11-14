Заречные поселки отрезает ледостав

Администрация столицы призвала жителей заречных поселков заблаговременно решить вопросы переезда в город, спланировать отпуска, создать необходимые запасы продуктов, так как начинается период ледостава.

Как сообщил на общегородской планерке во вторник руководитель городского предприятия «Жилкомсервис» Алексей Буткин, утром во вторник жителей Седкыркеща и Алешино еще вывезли на работу, а вот получится ли их вернуть вечером, уже сказать трудно, так как на реке устанавливается лед, и суда будут курсировать в зависимости от ледовой обстановки. Последний рейс Алешино – Седкыркещ был запланирован во вторник на 18.20. Сообщение с заречными поселками возобновится с открытием ледовой переправы.

Руководство города напомнило жителям поселков, работающим в городе, о необходимости предупредить работодателей о невозможности переезда в город. Справки о причине отсутствия на работе будут выдаваться в управлении по делам ГО и ЧС Сыктывкара после открытия пешеходной ледовой переправы. В экстренных случаях перевозка людей будет осуществляться только по заявкам оперативных служб (01, 02, 03).

Информация об изменении ледовой обстановки размещена на сайте столичной администрации, в газете «Панорама столицы», объявлениях на речных судах, в магазинах, на почте, в администрациях, детских садах и школах заречных поселков. Информацию можно получить и по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 05 и 112, позвонив с мобильного телефона.

Также о ледовой обстановке на реке будет сообщаться через громкоговорители подразделений пожарной охраны Седкыркеща и систему централизованного оповещения Трехозерки.

Галина ГАЕВА

Фото pg11.ru