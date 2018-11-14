Выпускникам раздадут пособия для успешной подготовки к ЕГЭ

Как сообщает пресс-служба регионального минобраза, для школ республики, показавших слабые результаты ЕГЭ, в течение всего учебного года будут работать постоянные центры методической поддержки «Просвещение», в которых каждый желающий – как ученик, так и учитель – сможет получить индивидуальные консультации.

До конца октября все одиннадцатиклассники республики, которые будут сдавать экзамен по математике на базовом уровне, получат в помощь для подготовки к экзамену комплект пособий «Я сдам ЕГЭ». В ноябре для учителей региона на базе Коми республиканского института развития образования пройдет конференция, посвященная использованию пособий серии «Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам ОГЭ». На конференции с мастер-классами выступят ведущие специалисты страны. С методикой использования пособий учителя ознакомятся на профильных семинарах.

Пособия серии «Я сдам ЕГЭ» предназначены для организации эффективной подготовки учащихся к итоговой аттестации и повышения среднего балла при сдаче экзамена. Пособия, прошедшие апробацию во многих российских регионах, уже доказали свою эффективность. Их авторами являются разработчики контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.

Материал пособий может стать основой как для урочных, так и внеурочных – факультативных и самостоятельных – занятий по подготовке к Единому государственному экзамену. Систематические занятия по данным пособиям, даже в случае существенных пробелов в знаниях, дают возможность сформировать устойчивые навыки решения основных типов задач, необходимых для применения в реальных жизненных ситуациях, и успешной сдачи ЕГЭ по математике от минимального порога успешности до высокого уровня.

Аналогичные пособия выпущены издательством и для подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня. Проект «Я сдам ЕГЭ» содержит пособия для эффективной подготовки учащихся к итоговой аттестации по всем предметам школьного курса.

Галина ГАЕВА