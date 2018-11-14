В Сыктывкаре подготовились к снегопадам

Грядущей зимой улицы Сыктывкара должны стать чище. Такое пожелание высказал мэр города Валерий Козлов на прошедшей во вторник общегородской планерке руководителю столичного Дорожного хозяйства Василию Лазуренко.

Зима с ее неизбежными снегопадами всегда была настоящим бедствием для коммунальщиков столицы, так как парк снегоуборочной и дорожной техники уже сильно обветшал и во время снегопадов машин для уборки не хватало. До конца года парк техники города увеличится на 15 единиц. Для Дорожного хозяйства столицы приобретены две комбинированные дорожные машины с распределяющим плужным, щеточным и поливомоечным оборудованием (КО-806), два мини-погрузчика ANT 750, одна подметально-вакуумная уборочная машина и одна прицепная подметально-уборочная машина «Бродвей».

По словам мэра, эту технику специалистам из Коми демонстрировали в Пензе. Это дорогие машины, которые используют в Москве и Санкт-Петербурге, они позволяют убирать улицы весной, не дожидаясь просушки дорожного полотна. Часть машин выделят эжвинскому «Жилкомхозу».

Как рассказал градоначальник, техника приобретена в рамках гранта главы республики, который в свое время был получен на благоустройство участка улицы Коммунистической от улицы Советской до Кирова.

– Мы своевременно не смогли реализовать проект благоустройства улицы Коммунистической в связи с тем, что подрядчики только неделю назад получили документацию, которая должна была быть еще в июне. Поэтому глава согласовал нам замещение расходов с гранта на приобретение техники. А улицу Коммунистическую мы за счет бюджета города самостоятельно будем благоустраивать, – подытожил Валерий Козлов.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»