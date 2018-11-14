Бюджет остается социально ориентированным

В Госсовете Коми идет подготовка к ноябрьской сессии, в числе ключевых вопросов которой – принятие бюджета республики на предстоящие три года. Спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева привела журналистам ряд цифр, свидетельствующих о том, что главный финансовый документ региона остается социально ориентированным.

Планируется, что общий объем доходов в 2019 году превысит 73 миллиарда рублей и достигнет к 2021 году 76 миллиардов. Расходы в следующем году составят 74,8 миллиарда, дефицит бюджета – 1,45 миллиарда рублей. А с 2020 года планируется выйти на профицитный бюджет. Поступления в Дорожный фонд в ближайшие три года – чуть выше четырех миллиардов рублей ежегодно.

На этой неделе в парламенте Коми завершается рассмотрение государственных программ. Объем всех 20 госпрограмм в следующем году составит 71,4 миллиарда рублей, а межбюджетных трансфертов (то, что республика отдает муниципалитетам) – 23 миллиарда рублей.

Запланирована (на уровень инфляции четыре процента) индексация социальных обязательств. Их у республики немало. Например, это оказание мер соцподдержки населению в виде выплат, пособий и компенсаций, субвенции местным бюджетам на компенсацию родительской платы в дошкольных учреждениях и на организацию питания учащихся 1-4 классов и другие.

На три года продлеваются такие востребованные меры поддержки, как региональный семейный капитал (150 тысяч рублей), единовременное денежное пособие при усыновлении ребенка, возмещение детям-сиротам расходов на ремонт жилого помещения, чтобы привести его в пригодное для проживания состояние.

Одиноким пенсионерам старше 70 лет будут, как и прежде, компенсироваться взносы за капремонт многоквартирных домов. Надежда Дорофеева отметила, что, согласно изменениям в Жилищный кодекс России, с нового года республика получает право расширить этот список и распространить его на тех 70-летних граждан, которые живут в семьях, при условии, что такие семьи состоят только из неработающих пенсионеров и инвалидов первой и второй групп.

Беременным женщинам и лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, проживающим в труднодоступных населенных пунктах, расходы на проезд в медицинские учреждения будут компенсироваться, как и прежде.

Пока только на год, до 31 декабря 2019 года, будут продлены ежемесячные выплаты одиноким родителям детей-инвалидов и семьям при рождении третьего и последующего ребенка. Выплаты установлены в размере прожиточного минимума (12 948 рублей на третий квартал текущего года).

Галина ВЛАДИС