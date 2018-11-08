9 и 10 ноября в Национальном музыкально-драматическом театре республики пройдет премьера спектакля «Югыд кодзув» («Звезда неугасимая»). Драматическая поэма посвящена 130-летию коми драматурга, поэта и журналиста Виктора Савина.

Пьесу по биографии, письмам и нескольким произведениям Савина создали Светлана Горчакова и Виктор Кушманов. Как сообщили «Республике» в театре, в спектакле есть место и комедийному, и трагическому, зрители увидят рай и ад Виктора Савина. Рай для драматурга – это его творчество, ад – это незаслуженное наказание за творчество, за то, что он преданно любил свой народ.

Виктор Савин написал более тридцати пьес, но большинство из них было уничтожено. Самыми популярными драматическими произведениями поэта стали комедии «Райын» («В раю») и «Инасьтӧм лов» («Неприкаянная душа»).

В спектакле «Югыд кодзув» появятся и сам Виктор Савин (играет Александр Ветошкин), и его герои, в том числе один из самых известных его персонажей – Сюзь Матвей (играет Сергей Туркин). Композитор спектакля – народный артист Республики Коми Александр Ветошкин.

Артур АРТЕЕВ

Фото pg11.ru