Юные дарования Северо-Запада – на сыктывкарских сценах

Более шестисот участников из 26 городов и районов страны и Республики Коми собрал XIII Межрегиональный фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера», открывшийся в четверг, 8 ноября, в Сыктывкаре.

Накануне открытия в администрации столицы состоялась пресс-конференция, в ходе которой журналистам рассказали о подготовке и программе проведения фестиваля. Концерты будут проходить на четырех городских площадках. Свои залы юным дарованиям предоставили театр оперы и балета, филармония, гимназия искусств и школа искусств.

По мнению начальника столичного управления культуры Олега Елфимова, это уникальное событие для республики, так как ничего более масштабного в Коми давно не происходило. Последний раз Сыктывкар принимал «Сияние Севера» 16 лет назад. Самые одаренные дети со всего Северо-Запада собрались в эти дни в столице республики, чтобы продемонстрировать свои таланты. Из шестисот участников только 140 из Сыктывкара, остальные из других городов. На фестиваль приехали юные таланты из Апатитов, Братска, Вуктыла, Воркуты, Инты, Коряжмы, Мурманска, Норильска, Салехарда, Североморска, Ухты, Усинска и т.д. Возраст участников – от 7 до 17 лет.

Открытие фестиваля прошло в театре оперы и балета, там же 11 ноября состоится и заключительный гала-концерт. Конкурсные испытания проходят в пяти номинациях: фольклорное, вокальное, хореографическое, музыкальное и художественное искусство и декоративно-прикладное творчество. Оценивать выступления детей будут именитые артисты и деятели культуры и искусства.

Главное жюри фестиваля возглавляет народный артист России, лауреат Всесоюзного и международных конкурсов, главный балетмейстер Московского государственного академического детского музыкального театра, член главного экспертного совета по работе детских школ искусств Владимир Кириллов. Кроме этого, в каждой номинации работает жюри со своими председателями и членами. Юных вокалистов будет оценивать жюри под председательством заведующей оперной труппой, ведущей солистки Московского государственного академического детского музыкального театра, доцента кафедры вокала ГИТИСа, заслуженной артистки России Ольги Толоконниковой.

В номинации «Музыкальное искусство» жюри возглавляет дирижер Московского симфонического оркестра, редактор музыкального издательства, заслуженный артист России, лауреат премии правительства страны Андрей Яковлев. В номинации «Фольклорное искусство» председательствует заслуженный артист России, профессор государственного института культуры, лауреат премии «Душа России» Анатолий Литвиненко. Руководителем жюри в номинации «Хореографическое искусство» назначена балетмейстер Московского театра оперетты, заслуженная артистка России, лауреат премии Москвы за постановку мюзикла «Граф Орлов» Ирина Корнеева.

В номинации «Художественное искусство и декоративно-прикладное творчество» председателем жюри избран директор Воркутинской детской художественной школы, заслуженный работник культуры России, заслуженный работник Республики Коми, член Союза художников России и Международной федерации художников Сергей Гагаузов.

Кроме того, как сообщила заместитель начальника столичного управления культуры Светлана Туркина, помимо профессионального жюри решено было избрать так называемое народное, состоящее из жителей города. В состав этого жюри вошли тележурналист Северин Арпа, представитель добровольческих организаций Сыктывкара Елена Шилова, член Молодежного парламента Александр Лебедев, известный спортсмен Андрей Нутрихин, заместитель директора школы искусств Галина Уласевич.

– Народное жюри будет присутствовать на конкурсных просмотрах, отмечать самые яркие выступления. Ведь иногда какой-то коллектив немного не дотягивает до победы, но зато отличается своей уникальностью. И вот эти-то моменты и должны отследить и защитить члены народного жюри, – рассказала Светлана Туркина.

В течение всех дней конкурса именитые мастера будут давать мастер-классы для ребят. В свободное от выступлений время для участников фестиваля разработана развлекательная программа, в которую входят экскурсии по музеям и памятным местам города, этнодискотека и посещение кинотеатра. Организаторы фестиваля подготовили также подарки и призы для детей и жюри. Каждый член жюри получит специальный портфель с логотипом фестиваля, куда он сможет положить все необходимое для работы. А каждому участнику подарят футболку с логотипом, светоотражающие элементы для безопасного передвижения по вечерним дорогам, ручки, блокноты. На память об этом событии ребята увезут с собой магниты и сувениры с коми национальной атрибутикой и видами Сыктывкара.

Как рассказала заместитель мэра Елена Семейкина, денежные призы в размере 60 тысяч рублей предусмотрены за первые места в номинациях. Остальным отличившимся конкурсантам будут вручены ценные подарки – ноутбуки, айфоны, смартфоны.

– Сыктывкар очень гордится тем, что нам выпала честь принимать участников фестиваля. Он проходит раз в два года и последний раз был в Мурманске. По традиции, мурманчане передадут нам символический ключ открытия, который мы будем хранить два года и на следующий фестиваль мы передадим его в тот город, где он будет проходить, – заключила Елена Семейкина.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара