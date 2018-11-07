Сергей Гапликов представляет Россию в Страсбурге

Глава Республики Коми в составе официальной делегации Российской Федерации принимает участие в 35-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Форум проходит в эти дни в городе Страсбурге во Франции.

Напомним, Сергей Гапликов назначен заместителем представителей Российской Федерации в палате регионов конгресса в соответствии с распоряжением президента страны.

В работе форума глава Коми принимает участие третий год подряд. Общая тема 35-й сессии – «Добросовестность и этичное поведение местных и региональных выборных представителей». Будут рассмотрены вопросы региональной политики, финансового положения регионов и муниципалитетов, конфликты интересов на местном и региональном уровнях.

Перед участниками сессии выступит и ответит на вопросы председатель Комитета министров Совета Европы Мария Пежчинович-Бурич (Хорватия).

Во вторник состоялось первое пленарное заседание сессии конгресса, в ходе которого были подтверждены полномочия новых членов делегаций и назначены национальные делегации в конгрессе, утверждены составы комитетов конгресса, зачитан ряд докладов, сообщает официальный портал Республики Коми.

В ходе рабочей поездки в Страсбург Сергей Гапликов проведет ряд встреч с европейскими коллегами и зарубежными парт-нерами по вопросам сотрудничества с Республикой Коми и реализации совместных проектов.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru