В Коми стартовала призывная кампания

1 ноября во всех муниципальных образованиях республики начали работу призывные комиссии. О ходе проведения кампании главу Коми Сергея Гапликова проинформировал военный комиссар республики Дмитрий Федин.



В этом году мероприятия, связанные с призывом на военную службу, пройдут более 7500 ребят призывного возраста, проживающих на территории республики. Родители призывников имеют право присутствовать на заседаниях призывной комиссии при вынесении решения в отношении их сыновей.

Проходить военную службу по призыву из Республики Коми отправятся около 1800 молодых ребят. За последние годы в три раза сократилось число молодых людей, уклонившихся от исполнения воинской обязанности.

В основном призывники будут направлены для прохождения военной службы в воинские части Западного военного округа и Северного флота. Наиболее подготовленные к военной службе ребята будут направлены в ВДВ (более 50 чел.), части морской пехоты (более 40 чел.) и для комплектования плавсостава кораблей Северного флота (около 120 чел.). В учебных центрах пройдут подготовку и получат военную специальность более 400 чел.

Для комплектования войск военнослужащими, имеющими военно-учетные специальности к осеннему призыву 2018 года в образовательных организациях ДОСААФ России по Республике Коми подготовлено около 230 граждан по военно-учетным специальностям, таким как водители категории «С», «Д», «Е» и специалисты подземных и подводных кабельных линий связи.

Республиканский сборный пункт начнёт свою работу 6 ноября. По прибытии на сборный пункт призывники обеспечиваются трехразовым горячим питанием. Меню состоит из двух наименований каждого блюда. В день прибытия проводиться медицинский осмотр призывников.