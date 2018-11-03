Школы Коми получат 13 новых автобусов 

До конца текущего года республика дополнительно получит семь автобусов за счет федеральных средств согласно распоряжению правительства Российской Федерации.



Из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в общем размере 2,5 млрд рублей для дополнительной поставки в 2018 году в регионы страны новых школьных автобусов. Республика Коми получит два автобуса марки ГАЗель (в том числе, один полноприводный) и пять автобусов марки ПАЗ. Каким именно образовательным организациям будет передан транспорт, будет определено на заседании комиссии Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, которая предварительно запланирована на вторую декаду ноября.

Ранее в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 5 сентября 2018 года № 1856-р «О закупке школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи» Республике Коми распределено шесть школьных автобусов:

— МБОУ «СОШ» с.Приуральское Печорского района (ГАЗ полный привод);

— МБОУ «Гамская ООШ» п. Гам, Ижемского района (ГАЗ);

— МБОУ «СОШ №5» г. Сосногорск (ПАЗ);

— МБОУ «ООШ» пгт. Парма Усинского района (ПАЗ);

— МБОУ «Выльгортская СОШ №2» им. В.П. Налимова (ПАЗ);

— МОУ «Благоевская СОШ» пгт. Благоево Удорского района (ПАЗ полный привод).

Таким образом, до конца 2018 года Республика Коми получит 13 новых школьных автобусов. В 2017 году Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми была организована закупка и передача образовательным организациям 11 муниципальных образований 15 школьных автобусов, в том числе, 10 автобусов — за счет средств социального партнера (ОАО НК «Лукойл») и пяти – по аналогичной федеральной программе.