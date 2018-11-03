Школа в Емве получила имя своего выпускника, героя-подводника Алексея Ларионова 

В пятницу в Емве прошла торжественная церемония присвоения школе №2 имени ее выпускника, героя-подводника Алексея Ларионова. От прозвучавшей идеи до ее воплощения в жизнь прошло чуть более полугода.



— Вместе со своим коллегой, депутатом регионального парламента от Княжпогостского района Андреем Климушевым, мы уже были здесь этой весной. Тогда ди⁠ректор Светлана Меркушенко рассказала, что основным направлением работы в школе выбрали именно патриотическое воспитание. Многие ребята активно участвуют в военно-патриотическом Месячнике, Неделе правовых знаний, мероприятиях ко Дню Победы и другим памятным датам. Доброй традицией здесь стали социальные акции «Чистый город», «Открытка ветерану», «Неделя добра», «Вахта памяти». Действуют клуб «Орленок», турклуб «Княжич», созданы два кадетских класса, активно развивается молодежное военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ», — рассказала председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

На высоком уровне развита музейная педагогика. Действуют краеведческий музей и музейная комната Алексея Ларионова – выпускника школы, погибшего на атомном подводном ракетоносном крейсере «Курск». Здесь свято чтут память о своем земляке, а в музей часто приходят мама и папа героя — Мария Степановна и Александр Васильевич; они здесь всегда желанные гости.

— Тогда, весной, и родилась идея присвоить школе имя Алексея Ларионова. Уверена, это даст новый импульс развитию патриотического движения во всем Княжпогостском районе. Я очень рада, что эту идею поддержали педагоги и сами школьники, администрация муниципалитета и районные депутаты. Совет района единогласно принял соответствующее решение, и в аттестатах выпускников в этом году появятся первые соответствующие записи, — отметила спикер парламента Коми.

На торжественную церемонию присвоения школе имени выпускника-героя, пришло много гостей, среди которых военный комиссар республики Дмитрий Федин, ветераны боевых действий, одноклассники Алексея Ларионова, видный общественник Коми Галина Кравченко — мама Геннадия Кравченко, чье имя носит школа на Вуктыле. Сын Галины Николаевны геройски погиб в Афганистане, и его имя увековечено в памяти, как теперь и имя Алексея Ларионова.

Многочисленные гости от всей души пожелали школьникам не только отличных оценок в дневниках, но и расти истинными патриотами своей малой родины и всей России. А еще — бережно относится к окружающим людям и родному городу, не стесняться помогать тем, кто в этом нуждается.