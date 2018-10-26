Клаус Пеллер избран в Совет Союза лесопромышленников России

На очередном съезде Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ состоялись выборы его руководящих органов.

В состав совета союза из 24 человек вошли статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, глава Республики Коми Сергей Гапликов, генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер и другие представители российской лесной отрасли. Возглавил Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России Мирон Тацюн. Мероприятие состоялось 22 октября в Москве.

– Мы не только являемся лидерами отрасли, но и занимаем достаточно активную позицию в решении актуальных вопросов, связанных с развитием российского лесопромышленного комплекса. Мы готовы обсуждать возможности и перспективы с правительством, искать компромиссы и взаимовыгодные решения совместно с профильными ведомствами. Только объединяясь, можно решить многие важные вопросы, и нашей отрасли нужен сильный союз единомышленников, – сказал Клаус Пеллер.

Участники съезда обсудили проблемы лесного комплекса страны, проанализировали показатели работы отрасли и определили основные направления деятельности союза до 2022 года, предусматривающие пути дальнейшего развития отечественного ЛПК. Лесопромышленники также оценили работу союза и обсудили основные направления его деятельности в будущем.

Непосредственно перед съездом в ЦВК «Экспоцентр» открылась международная выставка «Лесдревмаш-2018» и прошел IX международный форум «Лес и человек». Приветствие участникам и гостям форума направил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Елена НОВИКОВА