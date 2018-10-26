К зиме готовы

О завершении работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов в ходе заседания президиума правительства Республики Коми главу региона Сергея Гапликова проинформировал вице-премьер – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов республики Константин Лазарев.

В рамках исполнения поручения главы Коми и распоряжения регионального правительства, принятого по итогам заседания 25 сентября, обеспечена своевременная реализация мероприятий комплексного плана к предстоящему отопительному периоду.

На 100 процентов подготовлены котельные, объекты жилищного фонда, тепловые, канализационные, электрические, водопроводные сети, а также газопроводы.

Муниципалитетам Коми необходимо обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду в срок до 15 ноября.

В этом году заменено около 42 км ветхих тепловых сетей (107 процентов от плана) и более 44 км ветхих водопроводных сетей (98,8 процента от плана). Завершается формирование необходимых запасов топлива: по углю запасы составляют 81 тысячу тонн (130 процентов от плана), по дровам (щепе) – 22 тысячи кубометров (105 процентов от плана), по мазуту (нефти) – 20 тысяч тонн, транслирует статистику пресс-служба главы региона.

Лина ПЕРОВА