Первые выпускники Акселератора социальных проектов защитили свои проекты

10 октября 2018 года участники акселерационной программы «Школа социального предпринимательства» защитили свои проекты. Лучшие из них представят 8 декабря 2018 года на инвестиционной сессии. Она будет организована Фондом социальных инвестиций (Москва), в партнерстве с которым Центр инноваций социальной сферы Коми республиканской академии государственной службы и управления реализовывал акселерационную программу.

Социальное предпринимательство – это особый вид деятельности, в котором в основе бизнес-идеи лежит решение социальной проблемы. В Коми это направление активно развивается уже более четырех лет. Для социальных предпринимателей и тех, кто только задумывается о создании своего дела в этом направлении, проводятся различные образовательные и консультационные мероприятия, конкурсы лучших социальных проектов.

Акселерационная программа – это комплекс мероприятий, объединяющий образовательный, менторский, консультационный и ресурсный компоненты. Такие программы – эффективный инструмент поддержки социальных предпринимателей, деятельность которых не только создает рабочие места, но и вносит существенный вклад в социальное развитие государства.

Акселерационная программа «Школа социального предпринимательства», стартовавшая в мае этого года, включала в себя четыре блока, во время которых прошло более десяти семинаров на различные, актуальные для развития социального бизнеса тематики, такие как «Организация и управление в области социального предпринимательства», «Проектный менеджмент – основа управления в социальном предпринимательстве», «Бизнес-моделирование. Основные подходы разработки бизнес-плана и ключевых разделов», «Фандрайзинг – современные подходы привлечения финансов для реализации проекта», «Основы поискового продвижения для социального бизнеса», «SMM-продвижение». Семинары проводили как федеральные, так и республиканские эксперты-практики.

На промежуточном Demo day участниками были представлены бизнес-проекты в социальной сфере: «Сахарный диабет», «Частный детский сад «Теремок», «Ателье «Престиж», «Кроссфит», «Мастерская-студия «Северная марка», «Пеллетный завод», «Золотая лисица», «Судно на воздушной подушке», «ABC – аngel», «Вкусное здоровье», «Мастерская ремесел», «Вкусняшки».

Экспертами программы выступили независимый федеральный эксперт по предпринимательству «Гладиатор предпринимательства, инноваций, инвестиций», серийный предприниматель, эксперт и спикер STARTUP TOUR Сколково, эксперт Фонда Сколково, федеральный эксперт Росмолодежи, эксперт Преактум, эксперт Generation S Анна Брусницына; сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, эксперт Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Сергей Пономарев; эксперт в сфере маркетинговых исследований Виктор Ильин; эксперт в области предпринимательства и интернет-маркетинга Андрей Пулькин; эксперт по связям с общественностью и продвижению в социальных сетях Виктория Пулькина; действующий социальный предприниматель Любовь Тутринова.

Всего для участия в программе было подано 35 заявлений из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Воркуты, Прилузского, Койгородского и Сыктывдинского районов. 51 процент участников – действующие предприниматели, которые хотят дополнить свой бизнес новыми социальными направлениями, заинтересованные в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства.

Так как почти все мероприятия программы сопровождались онлайн-трансляцией, это позволило слушателям из отдаленных муниципалитетов участвовать в интересных мероприятиях без отрыва от своего бизнеса и затрат на транспорт и проживание.

Консультации экспертов Центра инноваций социальной сферы ГОУ ВО КРАГСиУ по вопросам бизнес-планирования, в частности – оценки социальной эффективности проекта предпринимательства, оказания содействия при выборе проекта, разработки бизнес-модели и финансовой модели, содействия в привлечении профессиональных кадров и потенциальных инвесторов; по вопросам, связанным с оказанием консультационной поддержки по созданию маркетинговой стратегии реализации проектов субъектов социального предпринимательства; по вопросам правового регулирования деятельности, операционного и финансового менеджмента, основ планирования; по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг также были доступны участникам программы в онлайн-режиме.

Кроме того, общаясь, участники получили бесценный опыт познакомились, подружились, теперь делятся друг с другом полезной информацией.

Из 35 участников до итоговой презентации проектов дошли только 14 выпускников. Основная тема проектов – социальная составляющая бизнеса, а именно – дошкольное образование, работа с особенными детьми, дополнительное образование, спортивные секции.

Среди тех, кто отсеялся, были участники с интересными и полезными проектами, но в ходе обучения они поняли, что их проекты порой ближе к благотворительности, чем к социальному предпринимательству. У других была социально полезная идея, под которую они пока не смогли подвести коммерческую основу.

Оценивала проекты участников акселерационной программы комиссия в составе проректора по инновационной и проектной деятельности КРАГСиУ Юлии Манаенковой, помощника члена Федерального собрания Дмитрия Шатохина Виктора Филипчука, руководителя ЦИСС Ирины Шершневой, доцента, к.э.н. Алексея Облизова и представителя Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Дмитрия Попова.

Одним из наиболее успешных был признан проект сыктывкарки Альфеи Габдуллиной, уже имеющей собственный социальный бизнес в сфере дошкольного образования детей. Особенность ее частного детского сада в том, что в отличие от большинства садов здесь идет набор детей в возрасте до года. Во-вторых, обычно два-три ребенка в группе имеют какие-либо сложности со здоровьем, например, нарушения слуха, опорно-двигательного аппарата, и в обычное дошкольное учреждение их устроить проблематично. В планах Альфеи Габдуллиной открыть два филиала детсада в спальных микрорайонах города, сделать отдельные группы для детей с ограничениями по здоровью, а также улучшить материальную базу детсада, повысить квалификацию персонала.

– По данным министерства образования Коми, только в Сыктывкаре 800 семей нуждаются в том, чтобы устроить в садик ребенка до года. Родители вынуждены отдавать ребенка либо няне, либо бабушкам. Но с повышением пенсионного возраста бабушки готовы работать на своих предприятиях. А няни у нас зачастую страдают «образованностью», обычно это просто соседка, – рассказала автор проекта. – Проведен анализ целевой аудитории: в основном это работающие родители, имеющие хороший доход. У многих ипотека, им выгоднее выйти на работу и платить за частный сад. Есть студенты вузов, не желающие прерывать учебу, молодые одинокие мамы, которым тоже нужно работать полный день.

Проект Альфеи Габдуллиной комиссия оценила положительно, как и другой проект в сфере образования детей – интегративный центр «Лекотека», о котором рассказала Екатерина Зыкова. В центре уже второй год работают по развивающим инновационным технологиям с детьми, применяя методы игрового воздействия. Социальная составляющая этого бизнеса в том, что здесь занимаются и с детьми, имеющими особенности развития. При этом ряд услуг для родителей таких детей бесплатные. «Лекотека» также планирует открыть филиал.

– Это действительно удачное объединение бизнеса с социальной составляющей. Уверена, что вы будете развиваться, – отметила проект Юлия Манаенкова.

Большинство пришедших на акселерационную программу – женщины, такова специ-фика социального предпринимательства. Но до защиты проекта дошел и представитель сильного пола – Вадим Изъюров, индивидуальный предприниматель и руководитель общественной организации «В ритме жизни». Он рассказал о проекте, предлагающем современный подход к занятиям спортом с детьми в садах.

– У современных детей проблемы в эмоциональной сфере, во взаимодействии друг с другом, – пояснил Вадим Изъюров.

Он рассказал, что его методика направлена на избавление от страхов, фобий во время тренировок. Преподаватель физкультуры в какой-то мере выступает и в роли психолога, работает не только с детьми, но и с родителями, помогая им наладить контакт с их чадами.

Александра Павлова из Койгородского района представила проект по изготовлению и продажам напитка из иван-чая (кипрея). Продает она его в основном на ярмарках и через интернет, в том числе и за границу. Социальная актуальность проекта в том, что в нем можно задействовать безработных односельчан – с занятостью в этом муниципалитете дела обстоят непросто. В планах Александры Павловой не только заготавливать дикорастущий кипрей, но и выращивать различные травы, которые можно добавлять в чай – мяту, мелиссу, и продавать их вместе в сборах или отдельно.

В ближайшее время проекты выпускников акселерационной программы оценят и на федеральном уровне. Фонд социальных инвестиций выберет самые интересные и пригласит их авторов в Москву. Там они смогут презентовать свои проекты, чтобы найти инвестора для их реализации.

Увидеть эти и другие проекты социальных предпринимателей Республики Коми, а также пообщаться непосредственно с их создателями можно будет 15-16 ноября 2018 года на II Межрегиональном форуме социальных предпринимателей, который пройдет на базе Коми республиканской академии государственной службы и управления при поддержке правительства Республики Коми и Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Алла КЛИМЕНКОВА

Фото предоставлено Центром инноваций социальной сферы