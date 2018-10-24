Оператор по обращению с ТКО приступает к работе

ООО «УХТАЖИЛФОНД», ставшее региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Коми, ведет работу по заключению договоров с потребителями.

В адрес всех управляющих компаний и ТСЖ региона по системе ГИС ЖКХ были разосланы уведомления о выборе способа начисления платы за коммунальную услугу. Представители регоператора проводят встречи с представителями УК, ТСЖ и ЖСК, на которых подробно разъясняются тонкости применения новой системы, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов РК.

Также в рамках разъяснительной работы 26 октября на ГАУ ДПО «Республиканский учебный центр в сфере ЖКХ и строительства» проведет обучающий семинар по теме «Новая система обращения с отходами».

На данный момент в ООО «УХТАЖИЛФОНД» обратилось свыше 1500 потребителей для заключения договора. Как отмечает заместитель начальника управления регионального оператора ООО «УХТАЖИЛФОНД» Дмитрий Кондратенков, услуга по обращению с ТКО может предоставляться как по договорам с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК, так и по прямым договорам с потребителями.

– Если собственники помещений принимают решение о том, что будут осуществлять расчеты напрямую с региональным оператором, мы заключим прямые договоры. Основанием для решения является протокол собрания собственников. Если такого решения собственники не приняли, то мы заключим договоры с управляющими компаниями. Таким образом, коммунальная услуга по обращению с ТКО будет включена в ежемесячную квитанцию управляющей компании, – пояснил Дмитрий Кондратенков.

Для заключения договора необходимо обратиться к региональному оператору по телефону 8(8216) 78-65-13 или по электронным адресам: regop@ugfond.ru, regop-komi@mail.ru.

Региональный оператор начнет предоставлять услугу по обращению с ТКО с 1 ноября 2018 года. Эта услуга является коммунальной, как водо- и теплоснабжение. В отличие от услуги по вывозу отходов, она включает в себя также транспортирование на санкционированные полигоны, сортировку, переработку, накопление и захоронение отходов. Именно такой подход к обращению с твердыми коммунальными отходами внедряется во всех регионах страны. С 1 января 2019 года новая система обращения с ТКО будет применяться по всей стране.

Лина ПЕРОВА