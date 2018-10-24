Не расстались с комсомолом

29 октября исполняется 100 лет комсомолу – в этот день в далеком 1918 году был создан Российский коммунистический союз молодежи, который с 1926 года стал называться Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ).

Комсомольское прошлое объединяет многих россиян, поэтому 23 октября в Юношеской библиотеке Коми прошла встреча «Это было не зря. Это стало историей» с участием комсомольцев прошлых лет и сегодняшних активистов молодежных организаций.

В подготовке встречи участвовали члены Коми регионального отделения ЛКСМ РФ – руководитель Валерия Михайлова и студент СГУ имени Питирима Сорокина Николай Удоратин. Они принесли современную комсомольскую атрибутику: билет и значок, флаг, футболку, рюкзак, яркие буклеты и альбомы для выставки, которая развернулась в фойе библиотеки.

Сотрудники библиотеки провели для учащихся школы №38 и студентов колледжа сервиса и связи Сыктывкара обзорную экскурсию по выставке, рассказали о пути советских юношей и девушек от октябренка до комсомольца, показали книги, газеты и фотографии советских комсомольцев. В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет. Жили и работали они с такими лозунгами: «Если партия скажет: «Надо», комсомольцы ответят: «Есть!», «Молодые строители коммунизма, вперед к новым успехам в труде и учебе!», «Комсомол – школа воинствующего большевизма».

Участники встречи вспомнили и разные истории из комсомольской молодости. Например, в середине восьмидесятых одного из вступающих в ряды ВЛКСМ спросили, какова цена комсомольского билета. Тот посмотрел на тонкую красную книжечку и оценил ее примерно в пятнадцать копеек. Члены приемной комиссии возмутились таким ответом и сказали, что цена комсомольскому билету – это жизнь. Действительно, во время войны многие комсомольцы гибли, но не отрекались от этой небольшой книжечки, и в некоторых музеях сохранились окровавленные комсомольские билеты, пробитые вражескими пулями.

В ходе мероприятия финалисты всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» Никита Киселев и София Попова продекламировали стихотворения о комсомольцах и Ленине. Свои стихи прочел поэт Геннадий Севрикеев.

После творческих номеров современные комсомольцы провели для слушателей экскурс в историю комсомола. Николай Удоратин напомнил о роли молодежной организации в советском государстве, рассказал о нынешнем комсомоле и об основных направлениях работы Коми республиканского отделения ЛКСМ РФ.

В сентябре 1991 года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и распустил организацию. В постсоветской России идейными правопреемниками ВЛКСМ являются Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), Революционный коммунистический союз молодежи (РКСМ(б)) и Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации (ЛКСМ РФ). Есть и другие организации, такие как Российский союз молодежи (РСМ), отождествляющие свое прошлое с историей комсомола.

В фойе библиотеки каждый желающий мог сфотографироваться на фоне современного комсомольского знамени и с пионерским галстуком и школьным барабаном.

На сайте библиотеки можно ознакомиться с воспоминаниями комсомольцев советских времен. В заключение встречи участники спели известные комсомольские песни.

Артур АРТЕЕВ

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