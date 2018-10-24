Лариса Илюшина: «Главное – не заниматься самолечением»

Знакомое состояние для многих, когда осенью ноют ноги или руки, болят плечи или вдруг начинает стрелять в коленке, не правда ли? Многие не спешат к врачу, дескать, намазать больное место целебной мазью, все пройдет, а еще лучше – прочитать в интернете. А зря. Как оказалось, в большинстве своем мы очень мало знаем о том, какие заболевания могут скрываться за такими симптомами. Неграмотное лечение может приводить к необратимым последствиям. Об этом и многом другом «Республике» рассказала заведующая отделением ревматологии республиканского кардиологического диспансера Лариса Илюшина.

– С какими симптомами или заболеваниями все чаще обращаются к ревматологам? Какие новые тенденции появились в сфере заболеваний, которые относятся к области ревматологии, можно ли сказать, что заболеваний стало больше?

– Да, пациентов с заболеваниями суставов становится все больше и больше, и не только с дегенеративными, такими как, например, остеоартроз, но и с воспалительными, аутоиммунными. Раньше считалось, что артрозом страдают возрастные пациенты – 50-60 лет и старше, а теперь артроз может быть и в более молодом возрасте. Болезни молодеют, так же как и в области сердечно-сосудистой патологии, когда сердечным катастрофам были подвержены возрастные граждане, а сегодня в кардиоцентр с инфарктами поступают молодые трудоспособные пациенты.

Стало больше и аутоиммунных воспалительных заболеваний. Но это, возможно, связано с улучшением качества диагностики, как клинической, так и лабораторной, инструментальной (УЗИ, МРТ на ранних стадиях заболевания).

– Чем отличаются дегенеративные заболевания суставов от аутоиммунных?

– Дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата, как правило, связаны с возрастными изменениями со стороны хрящевой ткани, травмами, сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ожирение, нарушение функции щитовидной железы. А аутоиммунные заболевания в своей основе имеют генетически обусловленный «сбой» в иммунной системе, из-за которого происходит появление в организме воспалительных молекул (цитокины, интерлейкины и т.д.), которые повреждают как суставы, так и внутренние органы, приводя к хроническому воспалению. Каждый человек рождается с определенным генетическим паспортом – предрасположенностью к той или иной болезни, а вот разовьется она или нет – зависит от внешних причин: частые ОРЗ, образ жизни, вредные привычки.

– Что такое ревматоидный артрит и как распознать его признаки?

– Это системное заболевание неизвестной этиологии с распространенным поражением соединительной ткани, суставов. Пусковым механизмом может быть инфекционный процесс, травма, генетическая предрасположенность. Но диагноз «ревматоидный артрит» может выставить только ревматолог и назначить специ-фическое иммуносупрессивное лечение. Нелеченый воспалительный процесс приводит к необратимому разрушению суставных тканей, к грубым деформациям, потере функции суставов. Более раннее назначение базисной терапии приводит к торможению воспаления и ремиссии заболевания.

– Сегодня так часто слышится слово «подагра». Что это за болезнь?

– К сожалению, количество пациентов с подагрой за последние годы увеличилось. Это болезнь нарушенного обмена веществ. И в большинстве случаев этому способствует образ жизни: неправильное питание, малоподвижность, пристрастие к вредным привычкам. Как следствие – развиваются подагрические артриты. Что происходит в организме? Повышается содержание пуринов в крови, мочевая кислота начинает выпадать в виде кристаллов в полость суставов, отсюда острые дичайшие боли в суставах. Неслучайно «подагра» переводится как «нога в капкане».

– Чего сегодня вы бы порекомендовали людям, которым уже поставлен диагноз?

– При подагре категорически нельзя есть мясо красных сортов: баранину, свинину, говядину; субпродукты, бобовые; алкоголь – любой (не существует «безвредной» дозы при остром приступе подагры). Особенно пиво, которое молодежь не считает опасным для организма. Тем не менее пиво не только приводит к повышению уровня мочевой кислоты, но и к жировому перерождению печени. В результате мы видим молодых людей, у которых уже целый букет болезней: нарушение толерантности к глюкозе и, как следствие, сахарный диабет второго типа, избыточный вес, повышенный холестерин. При более запущенных случаях подагры происходит необратимое поражение почек, и пациентам назначается гемодиализ. Только специалист-ревматолог даст рекомендации по питанию, образу жизни, приему специфических препаратов, чтобы предотвратить грозные осложнения.

– Если бросить все вредные привычки, заняться спортом, появится ли шанс справиться с болезнью?

– От вредных привычек, безусловно, нужно отказаться и вести здоровый образ жизни. Но что касается спорта, правильнее было бы назвать – занятия лечебной физкультурой. Чрезмерные физические нагрузки также опасны для организма. Только с инструктором можно подобрать безопасные упражнения. И отдельно хочется коснуться спортивного питания, БАДов. Пациенты, которые стремятся изменить свое тело – речь идет уже о фитнес-индустрии, часто злоупотребляют белковыми коктейлями, которые также провоцируют повышение мочевой кислоты. Данные продукты не проходили нигде никаких клинических испытаний и могут быть опасными для организма.

– А что касается артрозов?

– В последние годы данное состояние стало обозначаться как «остеоартрит», выделяя и воспалительный компонент при данном заболевании. Остеоартрит различают первичный и вторичный. Причины, как я уже говорила, могут быть разные: наследственная предрасположенность, дисплазия соединительной ткани, характер трудовой деятельности, избыточный вес, спорт, травмы, сопутствующие заболевания – ревматоидный артрит, сахарный диабет и многие другие. Поражаться могут абсолютно любые суставы, и крупные, и мелкие. Но чаще всего это суставы нижних конечностей. Женщины болеют чаще, что связано и с гормональными нарушениями. При этом заболевании суставной хрящ становится тоньше, теряя свои амортизирующие свойства. Со временем артрозом начинает страдать практически каждый человек.

– Чего еще следует избегать, кроме неправильного питания, чтобы затормозить изменения в хрящевой ткани суставов?

– Необходимо избегать малоподвижного образа жизни, нагрузки должны быть правильные, регулярные, под контролем специалиста. Особенно полезны скандинавская ходьба, занятия в бассейне. В каждом конкретном случае специалист порекомендует и прием определенных препаратов: хондропротекторов, нестероидных противовоспалительных препаратов, препаратов гиалуроновой кислоты. Нельзя заниматься самолечением!

– О таком заболевании, как псориаз, слышать приходилось, но вот о том, что при псориазе поражаются и суставы, узнала впервые.

– Это серьезное заболевание, которому в последние годы стало уделяться гораздо больше внимания в силу обретения новых знаний о причинах его развития. Это происходит во всем мире и в России. Да, в общем понимании псориаз – это поражение кожи, но, к сожалению, в процесс вовлекаются и суставы, и позвоночник, и связки, приводя к выраженному ухудшению качества жизни, ограничению подвижности, инвалидизации.

Заболевание встречается как у мужчин, так и у женщин в любом возрасте. Иногда человек может болеть много лет, не зная о существовании этого заболевания, испытывая минимальные боли, например, в стопах или в крестце, а через пять лет практически перестает ходить, и на рентгенографических снимках мы видим далеко зашедшую стадию болезни.

Развивается остеолиз – необратимое рассасывание костной ткани, человек перестает передвигаться и обслуживать себя. Выявление заболевания на ранних стадиях и назначение специ-фической терапии предотвращает развитие необратимых последствий. Да, это серьезные препараты, требующие постоянного врачебного контроля, но именно они помогут предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания.

– В нашей республике возможна иммунная диагностика ревматических заболеваний?

– Да, конечно, возможна, но вопрос, насколько лаборатории поликлиник финансово могут позволить проведение иммунологической диагностики.

– Почему многие специалисты советуют носить ортопедические стельки?

– Это очень важно, на развитие плоскостопия необходимо обращать внимание с детства, особенно если у ребенка плоскостопие на фоне дисплазии соединительной ткани. Когда у пациента уже продвинутая стадия плоскостопия, неправильная осевая нагрузка на весь скелет – в процесс вовлекаются суставы нижних конечностей, позвоночник, и появляется болевой синдром. Порой пациент обращается к неврологу с болями в шее, а это может быть связано и с плоскостопием. Поэтому необходима консультация специалиста, прежде всего ортопеда, для определения степени выраженности плоскостопия и подбора стелек.

– Как лучше подготовиться к зиме, чтобы избежать ненужных болей?

– Научно доказанный факт: люди на севере болеют больше и чаще. Причин много: холода ведут к спазмам кровеносных сосудов, ухудшается микроциркуляция крови, население чаще подвержено вирусным инфекциям, неправильное питание. Мало солнечных дней, что приводит к дефициту витамина Д. Это может способствовать не только развитию остеопороза, но и более частому заболеванию вирусными инфекциями.

Полезное солнечное облучение для выработки своего витамина Д приходится на время с 9 до 11 часов, когда все люди находятся на работе, а зимой солнце на севере появляется к 9 утра, а после 15 часов уже темно. И в пищу употребляется мало рыбы, молочной продукции. В итоге северяне катастрофически недополучают витамин Д, без которого кальций в организме не усваивается. Поэтому ревматологи так настоятельно рекомендуют обследование на витамин Д, кальций и другие показатели минерального обмена.

Хочется пожелать жителям нашей республики не заниматься самолечением по интернету, а обращаться за квалифицированной помощью к специалистам.

Марина ЩЕРБИНИНА

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