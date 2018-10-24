Кто не хочет, тот ищет причины

Участникам прямой линии рассказали о предоставлении инвалидам государственных услуг в сфере занятости

Успех в трудоустройстве человека с инвалидностью напрямую зависит от его мотивации к работе. Потому что сегодня нет такого понятия, как нерабочая группа инвалидности, инвалиды имеют равные со всеми права на самореализацию, и специалисты службы занятости могут трудоустроить гражданина с любой группой инвалидности и с любой нозологией. Об этом сказала директор столичного центра занятости Ирина Рыбина на прошедшей во вторник, 23 октября, прямой линии на тему «Город равных возможностей» (о реализации закона о квотировании рабочих мест для инвалидов в Сыктывкаре).

В Коми существует норма-тивно-правовая база, где регламентированы обязанности ответственных структур и работодателей в вопросах содействия занятости инвалидов. И основным документом является закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, принятый в 2013 году. Согласно этому закону работодатель обязан квотировать рабочие места для людей с инвалидностью в объеме двух процентов от среднесписочной численности работающих в организации. Под квоту попадают все организации независимо от вида деятельности и собственности – и государственные, и частные компании. Закон распространяется на все организации с численностью сотрудников от 35 человек и выше.

Служба занятости является неким банком сбора информации в части исполнения предприятием квоты. То есть в обязанности работодателей входит ежемесячно до 5 числа предоставлять в службу занятости информацию о квотировании. Благодаря этому в ЦЗН имеется достоверная информация о наличии, заполнении и общем количестве квотируемых свободных рабочих мест.

– Наши специалисты постоянно ведут информационную работу с работодателями в части исполнения квоты. На начало прошлого года у нас было около 90 организаций, не исполняющих эту квоту. На данный момент – 51 организация. Казалось бы, хорошо, что есть продвижение. Но в этом списке остались те организации, которые, используя различные способы, идут по пути формального исполнения закона. То есть работодатель создает приказ, выделяет какую-то вакансию для инвалида, но это такая вакансия, на которую не то что инвалида, а здорового человека трудно найти. В результате сегодня в базе сыктывкарского ЦЗН более 120 вакансий по квоте, но из них буквально три-четыре вакансии на неквалифицированные виды работ вроде уборщицы. В основном же это специалисты, эксперты, инженеры, которых трудно бывает найти даже из числа обычных граждан, – рассказала Ирина Рыбина.

На вопрос, почему работодатели так старательно уклоняются от приема на работу людей с инвалидностью, директор ЦЗН ответила, что причина в устоявшихся стереотипах. Проблемам людей с инвалидностью столь долгое время не уделялось должного внимания со стороны общества и государства, что эта категория людей оказалась в буквальном смысле в изоляции от общества. А как говорится, нет человека – нет проблемы: в обществе сложился стереотип, что инвалиды – это люди, которые нуждаются в постоянной помощи извне и самостоятельно жить не умеют. И теперь этот стереотип приходится всеми возможными способами искоренять. Понимая сложность процесса перестройки общественного сознания, государство идет навстречу работодателям, принимая на законодательном уровне разные меры поддержки для тех, кто берет на работу человека с инвалидностью.

Так, для них предусмотрены альтернативные способы исполнения закона о квотировании рабочих мест. Если работодатель по какой-то причине самостоятельно не может исполнить квоту, он может заключить соглашение со сторонней организацией, которая берет на себя обязательство принять на работу инвалида на взаимовыгодных договорных условиях. Это не просто устные договоренности, а заключение договора аренды рабочего места. К примеру, в Сыктывкаре есть ряд общественных организаций инвалидов, которые имеют возможность обеспечить их занятость, и им комфортно там работать. Но поскольку это общественные организации, у них отсутствуют возможности для выплаты заработной платы. Договоры аренды дают возможность получить финансирование от той организации, которая инициирует договор. То есть руководство предприятия, которое обязано квотировать рабочие места для инвалидов, но реально трудоустроить их не может, выплачивает предприятию, взявшему к себе человека на работу, денежные средства, которые могут быть потрачены на выплату заработной платы принятому инвалиду.

Однако, несмотря на такую возможность, за пять лет действия закона о квотировании в Сыктывкаре заключено всего 20 договоров. Из этого числа есть организации, которые заключили договоры на несколько рабочих мест. Одна из таких ответственных работодателей – директор ООО «Движение» Альфея Габдуллина.

– У нас частный детский сад «Теремок», в котором последние три года постоянно работают инвалиды, – рассказала участникам прямой линии Альфея. – Поначалу мы попали под программу содействия трудоустройству инвалидов, в рамках которой первые три месяца после трудоустройства работника с инвалидностью получали возмещение части затрат по зарплате. Теперь этой меры поддержки мы не получаем, но люди продолжают работать. У нас в штате три человека с инвалидностью: рабочий по ремонту и обслуживанию инвентаря и оборудования, бухгалтер и помощник юриста. Сейчас в заявке есть еще администратор.

С готовностью берет на работу людей с инвалидностью и директор ООО «Сантини» Елена Потемина. Ее предприятие специализируется на пошиве нательного белья. Как и многие работодатели, Елена поначалу боялась взять инвалида, но впоследствии ни разу не пожалела, что сделала это. Предпринимательница утверждает, что у работников, имеющих группу инвалидности, очень высокая степень ответственности за свою работу. В настоящее время Елена рассматривает возможность приема на работу инвалидов-колясочников.

По словам Ирины Рыбиной, еще одной причиной уклонения работодателей от исполнения квоты является отсутствие эффективной системы наказания уклонистов. Однако это упущение в скором времени будет исправлено.

С нового года ожидаются изменения в федеральных законах о занятости, о социальной защите граждан с инвалидностью, в Трудовом и Административном кодексах, предусматривающие ужесточение мер воздействия на работодателей, уклоняющихся от исполнения квоты для инвалидов. Сегодня идут общественные обсуждения этих изменений. Второй этап обсуждений уже пройден. В чем проявляется это ужесточение? В счет выполнения квоты будет идти только фактическое заключение трудовых отношений с инвалидом или финансовая составляющая, которую работодатель, не выполнивший квоту, обязан вносить в некий фонд, который будет создан на территории субъекта. Сумма этого финансового взноса пока до конца не известна, но предположительно она должна составлять не менее 7800 рублей за месяц и не больше установленного МРОТ.

Работодатели, которые примут к себе на работу инвалида, смогут воспользоваться поддержкой этого фонда. Деньги можно будет расходовать на оборудование рабочего места для инвалида, на его профессиональное обучение и на зарплату. За неисполнение закона предусмотрены штрафы для юридических лиц до 500 тысяч рублей.

Еще одна мера поддержки работодателей предусматривает резервирование рабочих мест. Она отражена в постановлении правительства Коми №99, в рамках которого разрабатываются специальные мероприятия для предоставления гарантий трудовой занятости инвалидам.

– Зачастую работодатель выделяет под квоту рабочее место, но при этом сетует, что не может найти инвалида под эту вакансию, – рассказала директор столичного ЦЗН. – Резервирование – это возможность для работодателя обучить человека с инвалидностью на ту профессию, которая у него заквотирована, и гарантированно принять его к себе на работу. Для работодателя это бесплатная услуга. Он подписывает договор резервирования, а служба занятости подбирает ему кандидата, направляет на медосмотр и на обучение. В Коми по этому направлению работает пока только Сыктывкар. В прошлом году было уже 12 договоров резервирования. Это всегда стопроцентный результат. Мы обучили человека – и он закрепился на рабочем месте. В общем, если работодатель законопослушный и хочет исполнить свою обязанность, то возможность такая всегда есть. А тот, кто не хочет, тот ищет причины.

С 2016 года служба занятости напрямую взаимодействует с федеральным бюро медико-социальной экспертизы, и все выписки комиссии по получению гражданином инвалидности поступают в центр занятости в электронном формате.

– То есть, еще не видя и не зная человека, мы имеем о нем информацию, – отметила Ирина Рыбина. – За истекший период 2018 года мы получили 1172 выписки МСЭ. И это все люди разных групп инвалидности, которым рекомендована трудовая деятельность. Мы работаем с инвалидами независимо от их нозологии и группы инвалидности. Но хочется отметить: трудоустроить можно каждого, но без мотивации самого человека это сложно.

Всем инвалидам, обратившимся в центр занятости, оказывается индивидуальное сопровождение: за каждым закрепляется куратор. Это может быть специалист отдела по взаимодействию с работодателями либо отдела профобучения. Все обратившиеся получают полный спектр услуг, начиная с социальной адаптации, профориентации, профтестирования и до трудоустройства. В перечне подготовки специальностей, которые можно получить через службу занятости, – 47 направлений. В основном это рабочие профессии, но есть и программы повышения квалификации для специалистов.

– В основном это групповые формы обучения, но есть исключения, когда мы обучаем людей в индивидуальном порядке. Это когда в перечне данной профессии нет, но человек может гарантированно трудоустроиться по этой специальности. В текущем году на профессиональное обучение мы направили 16 инвалидов, девять из них закончили обучение, шестеро уже трудоустроены, – заключила Ирина Рыбина.

Галина ГАЕВА

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