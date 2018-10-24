Что объединяет финно-угорские народы?

В последнее воскресенье октября отмечается День родственных финно-угорских народов. Их родство прослеживается прежде всего в языках, что существенно влияет на формирование мышления и мировоззрения этих народов. Своеобразная психология финно-угров обогащает общечеловеческую культуру уникальным видением мира. Так, в отличие от индоевропейцев представители финно-угорских народов с исключительным уважением относятся к природе. Другая характерная черта финно-угров – открытость к этнокультурному обмену. Они поддерживают культурные контакты со всеми, кто их окружает, предпочитают не воевать, а мирно приспособиться к соседям или мигрировать, сохраняя свою самобытность. На ваш взгляд, сохраняется ли такая общность финно-угорских народов в наши дни?

Галина Габушева, министр национальной политики Республики Коми:

– Взаимосвязь между родственными народами, конечно, должна сохраняться. Самобытность народов, их традиции, языки – это неотъемлемая часть мирового культурного многообразия. Общие языковые корни вкупе с историческими и культурными особенностями финно-угров позволяют говорить об определенной общности, которая мирно сосуществует с общностями других народов уже на протяжении многих веков. А иначе и не может быть.

Дмитрий Шатохин, член Совета Федерации РФ:

– На мой взгляд, все меньше и меньше. Еще лет 10-15 назад чаще слышал о работе молодежных движений финно-угорских народов, и межрегиональное общение было почаще. Теперь регионы, народности больше сами по себе.

Елена Иванова, директор Финно-угорского культурного этнопарка:

– Однозначно сохраняется. Даже на примере кухни. Все желающие могли убедиться в этом на недавно прошедшем у нас «ШаньгаФесте». Фестиваль показал, насколько схожи наши гастрономические традиции и по сей день.

Алексей Рассыхаев, руководитель Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр»:

– С конца 1980-х годов была вторая попытка (первая – после Октябрьской революции 1917 года) объединить финно-угорские народы и наладить взаимодействие. В сфере науки, культуры и образования были существенные продвижения. Именно в этот период начали проводить различные всероссийские фестивали и конкурсы, конгрессы финно-угорских народов, конгрессы писателей, всероссийские научные мероприятия (конгрессы финно-угроведов начались раньше). Финно-угорский мир, на мой взгляд, существует, хотя связи держатся лишь на отдельных активистах.

Игорь Жеребцов, директор Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, доктор исторических наук:

– В наши дни все хотят мирно жить, а не воевать, причем жить в своей собственной природной и этнокультурной среде. В этом отношении мы ничем не отличаемся от других народов. Наша самобытность в том, что мы никому не навязываем свой образ жизни, но и не хотим, чтобы нам кто-то навязывал чужое. Общность финно-угров, безусловно, есть. Но пока она существует в основном либо в генетической и языковой памяти, либо (для чиновников) на бумаге. Для простого же человека и гражданина такая общность должна иметь более зримые и ощутимые черты. Благодаря, например, образованию, культуре, науке, целенаправленному патриотическому воспитанию, наконец. Иначе наш с вами потомок превратится в человека, полагающего, что он коми, финно-угр, русский, японец, американец, хоббит или кто угодно еще, лишь потому, что услышал об этом по телевидению. Давайте сделаем все для того, чтобы напомнить всем и самим себе в первую очередь, кем мы были вчера, кто мы есть сегодня и кем мы хотим быть завтра. Иначе придут другие, которые постараются научить нас совсем другому.

Елена Козлова, председатель Союза писателей Коми:

– Очень точная характеристика финно-угорских народов дана уже в постановке вопроса. Остается только подтвердить это. Была на многих конгрессах, конференциях, в том числе и писательских, и могу отметить большой интерес всех к культуре и языкам родственных народов, желание больше узнать друг о друге. И еще хочется отметить искреннюю доброжелательность этих встреч, даже, можно сказать, радость общения. Это тоже говорит о дружелюбном менталитете финно-угорских народов.

Мария Кузьбожева, член исполкома МОД «Коми войтыр»:

– Да, сохраняется. Я бы еще к объединяющим финно-угорские народы характеристикам добавила удивительную способность соединять в своих культурах языческое и православное мировосприятие. Две веры не враждуют, а дополняют друг друга, и это удивительный феномен! Обожествление природы, совершение традиционных обрядов, связанных с духами природы, с духами предков, – это вполне современное поведение многих удмуртов, мари, эрзя и мокша, да и коми тоже. Правда, у коми не принято проводить какие-то массовые языческие ритуалы, но внутри у нас, у коми, обращение к силам природы как к одушевленным субстанциям при разных жизненных ситуациях – это норма. По себе сужу, по своим родственникам и знакомым. При этом мы все православные.

Христина Александрова, поэт, журналист газеты «Ямде лий» (Марий Эл):

– Сохраняется. Я по национальности марийка. Поэтому могу отметить, что марийцы и сейчас относятся к природе с уважением, язычники молятся в рощах. В Республике Марий Эл также проживают татары, удмурты, чуваши, русские. С ними тоже живут дружно, совместно проводят праздники, концерты. С уважением относятся к культуре соседей.

Валерий Марков, член Совета Федерации РФ:

– Финно-угры представляют собой небольшую группу людей в большой семье, которой является человечество. В мире их насчитывается около 25 миллионов. Они объединены прежде всего принадлежностью к одной языковой семье, а также определенной общностью черт традиционной культуры и быта. Финно-угорские народы внесли большой вклад в развитие человеческой цивилизации. К примеру, глубокое понимание природы, являющееся их духовным наследием, давно стало достоянием мировой культуры. Культурное многообразие – ценный общественный ресурс. В нашей стране уделяется самое серьезное внимание развитию национальных культур. В России проживает 193 народа, 13 из них относятся к финно-угорской группе. Все они совместно с другими народами России активно участвовали в истории строительства Российского государства. Буквально на днях об этом в своем интервью напомнил президент Владимир Путин.

Финно-угорский мир подарил России множество выдающихся деятелей в самых разных сферах: патриарха Никона, социолога Питирима Сорокина, скульптора Степана Эрьзю, композитора Андрея Эшпая, поэтов Ивана Куратова и Кузебая Герда, олимпийских чемпионов лыжников Галину Кулакову, Раису Сметанину, Василия Рочева, гимнаста Алексея Немова. И это далеко не полный перечень. Надеюсь, что список будет продолжен следующими поколениями.

Не думаю, что базовые ценности финно-угров сильно изменились, хотя ассимиляция, безусловно, повлияла на культуру всех этносов. У коми-ижемца и устьцилема, возможно, больше общих черт в восприятии природы, чем у коми и венгров. Финно-угры разбросаны по разным странам мира, и вместе с тем они не утратили стремления узнать историю, культуру своих родственных по языку народов. В определенной степени это привело к проведению Всемирных конгрессов финно-угорских народов. И все это способствует расширению взаимовыгодного международного сотрудничества, укреплению понимания и доверия между гражданами различных стран.

Алексей Арзамасов, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН (Ижевск):

– Реальность такова, что финно-угорский мир на современном этапе существования все больше кажется фикцией, миражом. Такое ощущения, что взаимный интерес у финно-угорских народов ослабевает. Причин у этого явления много. Настоящее культурное сотрудничество, на мой взгляд, в рамках финно-угорского мира имело место в 1990-е – начале 2000-х. Сейчас же оно затухает.

Лилия Чупрына, заведующая отделом этнокультурного развития филиала ГРДНТ имени В.Д.Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации»:

– Хочу отметить, что, осуществляя разноформатное взаимодействие с различными учреждениями и общественными организациями регионов России, где проживают финно-угорские и самодийские народы, мы с уверенностью можем сказать, что общность, взаимоуважение, особенное отношение ко всему окружающему, стремление к взаимодействию характерны для финно-угорских народов. Взаимодействие всегда было и есть. И чувство общности – оно есть, оно внутри нас, и это видно, когда люди встречаются, общаются, налаживают новые контакты. Отмечу также, что финно-угорские народы всегда соседствовали и тесно взаимодействуют в настоящее время с представителями других народов нашей огромной страны, перенимая друг у друга все хорошее. И это общение обогащает всех нас, позволяет понять их особенности традиций, культуру, при этом сохраняя все самое ценное у себя и передавая будущему поколению.

Ольга Кузиванова, директор Центра «Наследие» имени Питирима Сорокина:

– Современные финно-угорские народы, несмотря на лингвистическое родство, подчас очень далеки друг от друга даже географически. Конечно, финно-угорские народы России более близки по схожести исторической судьбы, да и географически можно выделить районы традиционного проживания этих народов. Финно-угры имеют особенную связь с местностью, где проживают, хорошо знают родные леса и реки. В условиях постоянного сосуществования с миром природы у них выработалась особая этноэтика, которая сохраняется в мифах и преданиях. Сегодня культурологи с большим интересом рассматривают этот феномен. В традиции финно-угорских народов считалось, что жить надо тихо, незаметно, не оставляя следов, не разрушая окружающую среду, что вообще-то очень противоречит современным разрушительным практикам взаимодействия с природой. Противоречит это и воспитательным идеям, что молодежь с малых лет должна стремиться к лидерству. По меркам коми, мордвы, мари, удмуртов, надо жить мирно и в согласии с окружающей природой и людьми.

Вклад финно-угорских народов в развитие русского народа и культуры огромен, вместе с русскими финно-угры создавали огромное государство, разделили общую историческую судьбу. И, может, сейчас, когда наше государство ищет национальную идею, особенное традиционное мировоззрение финно-угорских народов, сохранивших древнюю народную мудрость, поможет отыскать нравственные приоритеты общественного развития. В культуре народов, сохранивших традиционную культуру, сокрыт настоящий кладезь мудрости и стремления к познанию истины и справедливости.

Подготовил Артур АРТЕЕВ