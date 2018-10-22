В Сизябске обустроили кладбище

В старинном ижемском селе Сизябск воплотили в жизнь очередной проект федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь огородили металлическим забором старое сельское кладбище.

Это последний из проектов, который был реализован в Сизябске в рамках федеральной программы. Помимо кладбища, сельчане смогли привести в порядок памятник землякам-фронтовикам, обустроить одну из улиц, открыть летнюю площадку и сквер.

По информации пресс-службы районной администрации, общая стоимость всех реализованных в Сизябске проектов составила более одного миллиона рублей. На ограждение кладбища ушло 357 тысяч рублей. В работах принимали участие местные жители.

Обустроить кладбище местной администрации предложили сельчане, которые переживали, что крупный рогатый скот заходил на территорию захоронений, ломая деревянный ветхий забор.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru