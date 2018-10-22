Учет и выгода

В парламенте рассмотрели программу управления госимуществом

Насколько эффективно происходит управление государственным имуществом, обсудили депутаты Госсовета Коми на очередном рабочем совещании, предшествующем принятию бюджета на следующий год. Доходы от аренды госимущества и дивиденды от предприятий, находящихся в собственности республики, принесли бюджету около ста миллионов рублей.

По словам министра имущественных и земельных отношений региона Александра Сажина, представившего доклад по госпрограмме «Управление государственным имуществом», сейчас в собственности Коми более 4000 объектов недвижимого имущества, 1400 земельных участков, более чем 12 миллионов объектов движимого имущества. Все это имущество закреплено за различными бюджетными учреждениями (таковых более 400) и четырьмя государственными унитарными предприятиями. Кроме того, существует 22 акционерных общества и общества с ограниченной ответственностью, доли либо акции которых находятся в собственности республики.

– Наша задача прежде всего организовать учет этого имущества – корректный, правильный, достоверный, второе – обеспечить, чтобы это имущество приносило доход в казну Коми. В этом году мы ожидаем, что доходы от использования государственного имущества составят порядка ста миллионов рублей. Это на 45 процентов больше, чем в прошлом году. Основные драйверы роста – доходы от аренды государственного имущества и доходы в виде дивидендов от деятельности наших предприятий, – рассказал Александр Сажин.

Еще одно направление госпрограммы – организация кадастровой оценки объектов недвижимости. Правительство Коми поручило министерству организовать этот процесс по новым правилам, в соответствии с изменениями в законе, которые произошли в 2017 году. Для решения задач по кадастровой оценке было создано бюджетное учреждение (точнее, преобразовано из существующего ГУП). В этом году проведена оценка земель сельскохозяйственного назначения, на учет поставлено более 63 тысяч участков, в следующем году планируется проведение оценки земель лесного фонда. До 2022 года будут оценены все объекты недвижимого имущества и остальные категории земель.

Также министерство совместно с управлением Росреестра, Кадастровой палатой, МФЦ и другими учреждениями активно ведет работу по выполнению двух целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса. Это регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества.

– В рамках выполнения этих мероприятий мы, в частности, ведем комплексные кадастровые работы, участвуя в пилотной федеральной целевой программе вместе с 13 другими субъектами РФ. Впервые в республике проводим такие работы в четырех муниципалитетах. В этом году мы проводим работы в 28 кадастровых кварталах, будет поставлено на учет более семи тысяч земельных участков. В следующем году мы тоже участвуем в этой программе, планируем поставить на учет более десяти тысяч участков, – сообщил министр. – И еще одно направление работы – описание границ населенных пунктов, муниципальных образований, описание границ субъектов. У нас уже поставлено на кадастровый учет три границы – Пермский край, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Сейчас активно ведем работу с Кировской областью и с Ямало-Ненецким автономным округом. И останутся на следующий год еще Архангельская область и Ненецкий автономный округ.

В реализации госпрограммы есть и проблемные моменты. Александр Сажин отметил, что пока не удается улучшить результаты по приватизации государственного имущества. Доход от нее в нынешнем году, по словам министра, – всего порядка пяти миллионов рублей. Это хоть и больше, чем раньше, но все равно очень мало. Из 28 объектов недвижимости, которые планировалось передать с государственного баланса в частное владение, приватизировали только два, да еще десять единиц автотранспорта.

– К сожалению, ситуация такова, что те объекты, которые мы сейчас включаем в план приватизации, не пользуются спросом у инвесторов. Поэтому в текущем году мы не выполняем программу по приватизации, – прокомментировал ситуацию журналисту «Республики» Александр Сажин. – Но тем не менее мы продолжаем работу с потенциальными покупателями, инвесторами, будем более предметно выбирать объекты, чтобы они удовлетворяли интересам тех, кто хотел бы их приобрести. Но это в целом такая ситуация по стране, потому что остается все меньше и меньше объектов, которые интересны потенциальным пользователям, остаются те, которые находятся либо в неудовлетворительном состоянии, либо на удаленных территориях. Например, у нас очень много лесных кордонов, это деревянные строения, которые раньше использовались лесниками, сейчас уже нет. Их тоже надо вовлекать в экономический оборот, во-первых, для развития малого бизнеса, во-вторых, для роста поступления налогов в бюджет. В этом году мы два таких объекта реализовали.

Председатель госсовета Коми Надежда Дорофеева задала Александру Сажину вопрос о работе по передаче муниципальных газовых сетей на баланс ресурсоснабжающих организаций. Он ответил, что ресурсники могут взять эти объекты, только если на них и земельные участки под ними полностью оформлены документы. А если посмотреть, например, на Сыктывдинский район, то там из 28 газопроводов документы в порядке только у 14, при этом официально не оформлено ни одного земельного участка. Местная администрация сослалась на отсутствие средств, необходимых для оформления документов. Кроме того, чиновники опасаются, что даже после того, как в бумагах будет наведен порядок, ресурсники все равно не захотят брать сети на свой баланс. Председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков счел, что вопрос можно решить, заключив соглашение с газовиками на уровне регионального правительства.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru