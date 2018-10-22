«Т Плюс» в Коми вновь возглавил Юрий Цешковский

С 22 октября директором филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» назначен Юрий Цешковский, сообщает пресс-служба этой организации. Под его руководством тепловикам предстоит завершить инвестиционные проекты по модернизации ООО «Воркутинские ТЭЦ», переводу ЦВК и ТЭЦ-2 Воркуты на природный газ.

Фактически для Юрия Цешковского это возвращение на пост, который он занимал ранее: в 2009-2013 годах работал директором Коми филиала ОАО «ТГК-9», которое позже и преобразовалось в региональное подразделение «Т Плюс». А начинал свою карьеру в теплоэнергетике как раз на Воркутинской ТЭЦ, процессом модернизации которой ему сейчас предстоит руководить.

С 2014 по 2016 год Юрий Цешковский руководил филиалом «Марий Эл и Чувашия» ПАО «Т Плюс», с 2016 года до нынешнего времени был заместителем генерального директора по производству АО «ЭнергоремонТ Плюс». Коми филиал энергетической компании в эти годы сначала возглавлял Сергей Редькин, затем – Олег Грошев.

Анна АЯНОВА