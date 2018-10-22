Сделано больше, чем планировалось

В области культуры Коми вошла во все федеральные нацпроекты

В 2018 году средства консолидированного бюджета на реализацию госпрограммы составляют 1975,7 миллиона рублей, из них средства республиканского бюджета – 1957 миллионов, что на 29 процентов больше по сравнению с 2017 годом. Средства федерального бюджета составили 51,2 миллиона рублей. Увеличение в первую очередь связано с повышением заработной платы работников учреждений культуры. Этот и другие важные моменты обсудили депутаты регионального парламента на рабочем совещании «Развитие культуры и туризма в Республике Коми за 2018 год».

За счет средств республиканского бюджета бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда увеличены в объеме 953,59 миллиона рублей в 2017 году и 520,20 миллиона в 2018 году, отметил в своем докладе министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов.

По итогам первого полугодия 2018 года средняя заработная плата составила 45 677 рублей. На повышение оплаты в 2018 году в бюджете республики дополнительно были предусмотрены 955 848 тысяч рублей, из них 602 252,4 тысячи, а это 63 процента от общего количества, направлены на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений.

Общий объем федеральных средств на проекты в сфере культуры и искусства с учетом средств, привлеченных государственными и муниципальными учреждениями культуры, в 2018 году составил 88,7 миллиона рублей. Регион принял участие во всех федеральных проектах, а именно: «Местный дом культуры», «Театры детям», «Театры малых городов», «Большие гастроли», «Программа кинофикации». Сеть учреждений культуры республики на 1 октября 2018 года составляет 867 учреждений. Из них шесть театров, в том числе два детских, две концертные организации, 21 музей, 358 культурно-досуговых учреждений, 322 библиотеки, один парк культуры и отдыха, 82 кинопроектные организации, 41 детская школа искусств различного направления, 22 архива.

Общая обеспеченность населения Коми учреждениями культуры и искусства остается стабильной и сохраняется на уровне одно учреждение на тысячу человек. При этом происходит ежегодный рост посещений учреждений культуры жителями республики на один процент.

Министерство культуры региона поддерживает и обеспечивает выставочные проекты, которые осуществляются в республике. За отчетный период состоялись две большие выставки: «Антология нижегородской фотографии» из фондов Русского музея, выставка «Шум времени. Современная российская живопись» из коллекции музея Эрарта, «Семейные знаки удмуртов» – выставка музея-заповедника «Лудорвай», Ижевск, Удмуртия. С успехом в августе в финно-угорском культурном этнопарке села Ыб Сыктывдинского района прошел международный симпозиум финно-угорских художников «Понять друг друга через искусство». В ноябре-декабре запланирована выставка «Сохраняя культуру поколения. Традиции женского и мужского мансийского костюма», Музей Торум Маа, Ханты-Мансийск. Вне плана реализован выставочный проект «Второй пленэр «Молодые художники Северо-Запада» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза художников России.

Для развития отрасли привлекаются средства крупных бизнес-организаций, действующих на территории региона. При поддержке компаний «ЛУКОЙЛ» и «Газпром трансгаз Ухта» проведены ремонты в пяти учреждениях. При поддержке АО «Транснефть-Север» проходят мероприятия по созданию дизайн-проекта и брендбука для модельных библиотек республики на основе регионального модельного стандарта общедоступных библиотек Коми. При финансовой поддержке АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» ведется капитальный ремонт кровли домов культуры села Небдино Корткеросского района и села Часово Сыктывдинского района. На конкурсной основе выделено 4,3 миллиона рублей на реализацию 16 народных проектов по благоустройству зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования, концертных костюмов, инвентаря. В 2018 году продолжена практика предоставления муниципальным образованиях на конкурсной основе гранта главы Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднований Дня республики. Общая сумма гранта составила 45 миллионов рублей. Победителями гранта в 2018 году признаны Сыктывкар и Усть-Вымский район.

Много фестивалей различного уровня прошло в республике в 2018 году, как в городах, так и в районах. В Сыктывкаре это фестиваль пиротехнического искусства «Огни Вычегды», в ноябре пройдет XIII межрегиональный фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера».

В Усть-Вымском районе прошел межрегиональный этнокультурный фестиваль «Пелысь гаж» («Именины у рябины»), организован экологический десант, луговой кинофестиваль, Герасимовская ярмарка, молодежный образовательный фестиваль «Птица счастья», модернизирован стадион в селе Айкино. Проведены всероссийские акции «Ночь музеев», «Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь кино», в ноябре состоится «Ночь искусств». Также проведены межрегиональные праздники «Луд» и «Усть-Цилемская горка», ряд республиканских праздников и международных праздников и фестивалей. В целях сохранения коми национальных традиций были организованы детские фестивали и праздники национальной культуры.

Обновляется инфраструктура сферы культуры. В феврале после капитального ремонта открыт Дом культуры в селе Гам Усть-Вымского района. В рамках социального партнерства с «ЛУКОЙЛом» начато строительство социокультурного центра в селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района, до конца 2018 года начнутся работы по строительству Дома культуры в поселке Чиньяворык Княжпогостского района. Строительство в Чиньяворыке будет поддержано группой компании «РУСАЛ». В этом году в общей сложности отремонтированы 39 учреждений культуры и искусства, в том числе и в рамках новых форм государственной поддержки. Это модернизация муниципальных музеев, развитие сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта, приобретение автобусов малой и средней вместимости.

За счет привлечения средств федерального бюджета приобретен первый в республике автоклуб для Усть-Куломского района, что даст возможность артистам местного Дома культуры гастролировать в отдаленные уголки района.

Преобразуется киносеть районов. В декабре 2017 года открыт современный кинозал в ухтинском поселке Водный, в этом году открыты кинозалы в клубно-спортивном комплексе Вуктыла, Сысольской централизованной клубной системе села Визинга и Доме кино и досуга в селе Объячево. До конца года откроются кинозалы в кинотеатре «Современник» Жешарта, Дворце культуры и техники в Инте, Ижемской межпоселенческой клубной системе, в усть-куломском и княжпогостском районных домах культуры.

В перспективе на 2019 и плановый период 2020-2021 годов определены два основных целевых показателя: увеличение роста культуры на 15 процентов в целом и рост обращений к цифровым ресурсам культуры в пять раз. Запланированы капитальные ремонты девяти зданий государственных учреждений, модернизация сети учреждений культуры. Министерством культуры России доведены предварительные объемы средств субсидий из федерального бюджета на поддержку отрасли культуры – на 25,3 миллиона рублей, в том числе 23 миллиона на строительство социокультурного центра в селе Подчерье.

В рамках Года театра, объявленного президентом России в 2019 году, во всех муниципальных и государственных учреждениях республики пройдут соответствующие мероприятия. На 2019 год также запланированы организация и проведение второго Северного культурного форума при поддержке Минкультуры России, XX конференция Ассоциации писателей Урала, Западной Сибири и Поволжья и Всероссийский семинар переводчиков при поддержке Союза писателей России. Ансамбль «Асъя кыа» примет участие в концертной программе фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия» в Кремлевском Дворце.

После выступления министра депутаты и приглашенные лица обсудили основные позиции доклада.

Как отметила в ответном выступлении зампред правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова, в Год культуры мероприятий было больше, чем ресурсно их мог обеспечить республиканский бюджет. И только благодаря работе с федеральными органами профильного министра, министра национальной политики Галины Габушевой и начальника управления по охране объектов культурного наследия Марины Андреевой все, что планировалось, было исполнено.

– В указе президента, который заключил основы государственной культурной политики, неслучайно в качестве ключевой угрозы подчеркнуто унижение интеллектуального и культурного уровня населения, – отметила Наталья Михальченкова. – Это говорит о том, что нам нельзя разбрасываться ресурсами и особое внимание стоит уделить партнерским отношениям и сфере взаимоотношений с потенциальными инвесторами.

Наталья Михальченкова также отметила, что сегодня в культуре намечен перерыв бюджетного планирования, пока до 2021 года. План национальных проектов будет утвержден на федеральном уровне до 2024 года. Тем не менее все, что происходит в отрасли, будет оставаться на контроле депутатского корпуса.

Расходы республиканского бюджета – 1,5 миллиарда рублей освоены полностью, отметила в своем выступлении председатель контрольно-счетной палаты республики Елена Филимонова. На 1 октября 2018 года 1 миллиард 900 миллионов бюджетных ассигнований освоены на 84,4 процента. Повышение ассигнований обусловлено прежде всего увеличением зарплаты работникам культуры. По данным госпрограммы на 2019 год, средства республиканского бюджета перешагнули за 2 миллиарда 7 миллионов рублей с увеличением почти на 92 миллиона бюджетных ассигнований. В основном увеличения связаны с расходами на разработку проектно-сметной документации на строительство театра оперы и балета. Тем не менее в перечень объектов капитального строительства театр не включен.

Елена Филимонова отметила, что в 2017 году в рамках средств на проектную документацию были предусмотрены 55 миллионов рублей, но работа так и не была осуществлена. По информации, предоставленной министерством строительства и дорожного хозяйства республики, причина связана с передачей земельного участка заказчику. Министерству культуры необходимо обосновать стоимость увеличения суммы в 74 миллиона рублей от ранее заданной – 55 миллионов. Также в перечне объектов капитального строительства была ранее указана реконструкция здания филармонии – 27 миллионов рублей, но работы между тем проводиться не будут, деньги в количестве 23,8 миллиона рублей пойдут на проведение капитального ремонта здания отдела истории Национального музея республики. От министерства культуры требуется дополнительного объяснения, почему были изменены позиции в отношении этих вопросов.

Депутаты также обсудили вопросы ремонта муниципальных домов культуры. Серьезный тон рабочего совещания смикшировал депутат Госсовета Леонид Вокуев, который озадачил присутствующих вопросом, почему в республике нет цирка, и предложил серьезно подумать над этим вопросом.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото БНК