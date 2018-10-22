Про «Раскорячку», сталинских коров и Карамельку

Известные в Коми политики, футболист Игорь Акинфеев, сталинские коровы, Гюльчатай из кинофильма «Белое солнце пустыни», Папа Иоанн Павел II – все эти образы можно встретить в Национальном музее Республики Коми на выставке «И божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь», представленной известным коллекционером и большим знатоком жизни и творчества Пушкина Иваном Свистельником.

Экспозиция посвящена 75-летию автора. На выставке порядка 130 экспонатов – обычных и не совсем обычных коряг, которые были «подняты и опоэтизированы». Как утверждает сам автор, он лишь довершил то, что уже задано природой.

Иван Свистельник – горный инженер, работал в объединении «Воркутауголь», долгое время был далек от гуманитарных тем. Пушкиным его увлек Анатолий Коршиков, который приехал в Коми по распределению и, неплохо продвигаясь по партийной линии, вдруг ушел в нищую тогда культуру, став директором государственного музея-усадьбы Остафьево «Русский Парнас». Ему и еще одному другу Ивана Свистельника – Семену Гейченко, хранителю легендарного музея-заповедника Пушкиногорья, на выставке посвящен отдельный уголок, с которого и была начата необычная экскурсия в мир замечательных образов, созданных природой и человеком.

Где бы ни был, в какое бы путешествие ни отправлялся Иван Свистельник, без коряг он не возвращается. Заносит их охапками в купе поезда с заготовленным ответом на удивленный вопрос попутчиков. Говорит, что Чубайс на севере решил свет экономить, вот и запасаются люди хворостом. Коряги – вторая после Пушкина страсть Ивана Свистельника. А так как он наделен талантом видеть то, что не видят другие, – все эти коряги, корешки, ветви, корни в его жизни присутствуют постоянно. При этом мастер никогда не разбивает цельное дерево, ничего не клеит. Он как умелый скульптор лишь отсекает лишнее. При этом Иван Свистельник утверждает, что добиться успехов в «коряжном» мастерстве может каждый, было бы желание. Но эту сентенцию его коллеги и друзья во время открытия выставки подвергли сомнению.

Выставка в музее разбита на мини-экспозиции, в которых отражены и политические баталии, и тихое семейное счастье, и тотальное одиночество личности. И еще здесь много хорошего доброго юмора и иронии, присущих автору созданных образов. Сам Иван Свистельник считает, что юмор – основа выживания.

Много работ посвящено учителям мастера. Помимо Гейченко и Коршикова это Иван Павлович Морозов, у которого Иван Свистельник долгое время работал помощником. О своем шефе, первом секретаре обкома партии, он говорит с особым почтением.

– Да, Иван Павлович не резал по дереву, но его всегда интересовали книги и искусство. Помню, куда бы мы ни ездили в командировки, если по пути встречалась какая-то загогулина и он ловил мой жадный взгляд, то тут же останавливал весь кортеж, чтобы можно было сбегать отпилить нужный фрагмент и закинуть его в багажник, – рассказал мастер, с горечью констатируя, что сегодня стали все меньше и меньше вспоминать о легендарном человеке эпохи.

На выставке представлен и семейный блок. Все члены семьи Ивана Свистельника: супруга Нина – Карамелька, так ласково он называет вторую половину, с которой душа в душу живет более сорока лет, за пристрастие к этим простым конфетам в голодный период советского еще времени, дочь Ольга и два сына Ивана. Все семейство запечатлено в дереве, причем как единое целое, неразрывное, фигуры вырезаны из одной ветви.

Отдельная ветка – друзья юности по Воркуте, комсомольцы, геологи Анатолий Гончаров, Иван Картошкин, который несколько лет возглавлял министерство культуры. Три работы объединены надписью: «Мы болеем за Россию» – радостные лица болельщиков, «золотая» нога Игоря Акинфеева.

Работа, полная драматизма, напоминающая атомный гриб. Черное вздыбленное облако, под которым угадываются сгоревшие тела. Хиросима, 6 августа 1945 года. Во время взрыва одномоментно погибло сорок тысяч человек, потом умерли сотни тысяч.

– Сегодня, – говорит автор, – когда слышится сплошное бряцание оружием, когда со всех сторон пугают атомной бомбой, это призыв задуматься и быть очень внимательными и осторожными.

Удивительная история связана с работой «Узник ГУЛАГа». Эту корягу – лицо, через которое проросла колючая проволока, Иван Свистельник нашел однажды летом в Остафьево, рядом с бутовским «расстрельным» полигоном. Мастер сделал лишь несколько штрихов, и вот она – живая боль истории. Из этого же ряда экспонат Папы Иоанна II. В теле святого – черная расщелина, свидетельствующая о неоднократных покушениях и болезни главы католической церкви.

Не обошел мастер вниманием и тему политики: альтернативные выборы, кандидаты на пост главы республики Вячеслав Худяев и Юрий Спиридонов в бюстах. Работа-гротеск, забавные лица. Еще одна работа называется «Раскорячка». Оказалось, во времена Ивана Морозова все чиновники в утреннее время с его посыла занимались в столичном Кировском парке. Первый секретарь и сам бегал, и молодых гонял. Эти спортивные экзерсисы среди своих назывались «раскорячка». О самых активных писали в стенгазеты, там же пропесочивали отстающих и проспавших, им же вручалась деревянная медаль «Лодырю-засоне».

Есть на выставке и отдельный детский уголок, где из умело обработанных деревяшек выглядывают знакомый Чебурашка, сплелись в единый клубок удав, мартышка и слоненок из советского мультфильма о 38 попугаях, будто напоминая всем о прочной и тесной любви и дружбе.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото автора