получает в Коми меры социальной поддержки

На социальную защиту населения в 2019 году будет направлено 11 миллиардов рублей, что на три процента больше по отношению к предыдущему году. Эти цифры были озвучены на совещании по рассмотрению госпрограмм «Социальная защита населения» и «Содействие занятости населения» в Госсовете Республики Коми.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев отметил, что это две весьма значимые госпрограммы, которые несут в себе большую ресурсную функцию, поэтому объем финансирования на отрасль занимает более 16 процентов в общем объеме всех расходов республиканского бюджета. После сферы образования это самая большая доля бюджета. Сегодня ту или иную меру социальной поддержки в Коми получают почти триста тысяч человек, или каждый третий гражданин. Если учесть, что 80 процентов средств на социальную поддержку населения выделяет республика, то это, по словам Сергея Артеева, колоссальные деньги. Что касается программы «Содействие занятости», то сейчас появилась еще одна категория людей, требующая особого внимания службы занятости, – люди предпенсионного возраста.

Министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин рассказал о том, как реализуются в республике меры социальной поддержки граждан. Общий объем финансирования программы социальной защиты в 2019-2021 годах составит более 34 миллиардов рублей. Большая часть средств расходуется в рамках подпрограммы «Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения» и направляется на различные льготы и субсидии для малоимущих слоев населения, многодетных семей, инвалидов и ветеранов.

Жилье для ветеранов и инвалидов

В рамках подпрограммы социальных обязательств реализуются мероприятия по государственной поддержке в решении жилищных вопросов ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и инвалидов. Как отметил Илья Семяшкин, по состоянию на 1 октября ветераны Великой Отечественной в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не зарегистрированы, единовременная денежная выплата на эти цели им не предоставлялась. Очередность ветеранов боевых действий и инвалидов, нуждающихся в жилье, на 1 октября составила 487 человек. В 2018 году на эти нужды в федеральном бюджете предусмотрены 23,6 миллиона рублей, до конца года планируется обеспечить жильем 28 человек.

Однако, по словам Ильи Семяшкина, в муниципалитетах возможно неполное освоение средств, так как отдельные граждане отказываются от получения единовременной выплаты (ЕДВ) по причине высокой рыночной стоимости жилья и отсутствия у них необходимой суммы для доплаты. Еще одной причиной неосвоения является недостаточный уровень развития рынка жилья, особенно в удаленных сельских муниципалитетах, где просто нет свободного жилья для продажи. Кроме того, некоторые граждане, получившие ЕДВ, затягивают с приобретением квартир, в то время как срок действия свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты ограничен шестью месяцами.

В 2019-2020 годах объем федеральных средств на приобретение жилья для этих категорий нуждающихся увеличен до 37,1 миллиона рублей ежегодно. Решить квартирный вопрос на эти деньги смогут 132 человека. Таким образом, очередь может сократиться до 330 человек.

Квартиры для сирот и доступная среда

Работа по обеспечению жильем детей-сирот остается одной из наиболее сложных и требует значительных бюджетных ассигнований. За девять месяцев 2018 года жильем обеспечено 89 детей-сирот. В текущем году объемы бюджетных ассигнований составляют 222,5 миллиона рублей. Из них 56 миллионов – средства федерального бюджета. За год очередность увеличилась на 119 человек, и, по данным на 1 октября, в очереди на получение жилья состоит уже 2001 человек. Имеется 532 судебных решения, на исполнение которых требуется не менее 814 миллионов рублей.

Сложности в предоставлении жилья сиротам возникают по нескольким причинам. Это опять-таки неразвитость рынка жилья в некоторых муниципалитетах, а также нехватка предложений квартир соответствующей площади и благоустройства. Не хватает также застройщиков для организации участия в долевом строительстве. Можно было бы отчасти решить эту проблему за счет реконструкции или ремонта существующих помещений, но на территории большинства муниципалитетов отсутствуют такие объекты жилфонда.

Грядущие изменения в федеральном законодательстве могут только ухудшить ситуацию. Так, в 2019 году вступят в силу изменения в федеральном законодательстве, согласно которым выделение жилья детям-сиротам в многоквартирном жилом доме не должно превышать 25 процентов от общего числа квартир. По словам Ильи Семяшкина, это вызовет дополнительные трудности в предоставлении жилья сиротам. Хотя в 2019 году финансирование этой статьи расходов увеличится на 50 миллионов рублей за счет средств республиканского бюджета. А всего на эти цели в ближайшие три года выделят более 720 миллионов рублей.

По данным Контрольно-счетной палаты РК, именно по названным причинам из двухсот миллионов рублей, выделенных в 2018 году на приобретение жилья для сирот, по состоянию на 1 октября освоено было около ста миллионов. Как прозвучало на совещании, до конца года в республике планируется разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность по раннему выявлению семейного неблагополучия, так как это одна из причин возникновения и увеличения количества социальных сирот. Кроме этого, изучаются эффективные программы по раннему выявлению семейного неблагополучия в других регионах.

На реализацию республиканской программы «Доступная среда» в 2018 году выделено 8,8 миллиона рублей. Средства направлены на адаптацию для маломобильных групп населения 23 объектов социальной защиты в восьми муниципалитетах. Бюджет следующего года на эти цели уменьшился на 10 миллионов рублей из-за того, что ассигнования из федерального бюджета не предусмотрены и все расходы на эти нужды ложатся на республиканский бюджет.

Ставка – на переобучение безработных

Вторая программа – «Содействие занятости населения» – отражает основные тенденции на рынке труда республики. Об основных параметрах программы рассказал начальник управления занятости минтруда республики Александр Хохлов. По его словам, ситуация на рынке труда Коми является контролируемой. Уровень регистрируемой безработицы на 1 октября текущего года составил 1,3 процента. Число вакансий в 2018 году выросло на 1,8 процента, а средний уровень заработной платы повысился на 16,3 процента.

Общий объем финансирования программы в 2018 году – 611 миллионов рублей. Эти средства были направлены на социальные выплаты безработным, оказание государственных услуг и снижение напряженности на рынке труда. Финансирование программы на ближайшие три года составит более 2,3 миллиарда рублей.

– В связи с тем, что в 2019 году пособие по безработице увеличится и максимальный его размер составит восемь тысяч рублей, мы ожидаем кратковременного прироста безработных. Кратковременного – потому что наряду с ростом пособия срок нахождения в статусе безработного сократится до полугода, – сообщил Александр Хохлов.

Особое внимание в 2019 году будет уделено финансированию проекта «Народный бюджет». На эти цели выделяются дополнительные средства в размере 10 миллионов рублей. По словам начальника региональной службы занятости, это очень важный проект, так как он позволяет благоустроить сельские поселения республики, и благодаря участию в нем жители глубинки получают возможность заработать хотя бы в течение двух-трех месяцев.

На особом контроле в республике вопросы содействия занятости инвалидов. Подбор рабочих мест для них осуществляется с учетом индивидуальной программы реабилитации. Всего в 2018 году в службу занятости обратились 1026 человек с инвалидностью, 448 из них уже получили работу.

– Несмотря на снижение количества безработных, в четырех районах – Ижемском, Троицко-Печорском, Прилузском, Сысольском – ситуация на рынке труда не внушает оптимизма. Какие принимаются меры по улучшению ситуации? И какова динамика по сравнению с 2017 годом? – обратилась к Александру Хохлову спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева.

По словам Александра Хохлова, ситуация в этих районах улучшилась, но незначительно. В целом уровень безработицы в Ижемском районе снизился на 3 процента, в Прилузье – на 0,1 процента. В среднем число безработных в этих районах уменьшилось на 253 человека. Выровнять ситуацию планируется за счет профессионального обучения и переобучения при условии, что выделение средств, запланированных подпрограммой профессионального обучения, будет поддержано депутатами.

– Эти средства нам необходимы, чтобы успешно закрывать контракты по профобучению. Честно скажу: большинство из тех, кого мы переобучаем, в дальнейшем будут работать за пределами своих муниципалитетов вахтовым методом, – рассказал Александр Хохлов. – К сожалению, на рынке много недобросовестных компаний, которые предлагают работу вахтовым методом, а потом начисляют людям какие-то штрафы, берут за питание и проживание больше оговоренных ранее сумм. Но трудоустройство через службу занятости гарантирует им, что обмана не будет. Конечно, согласно пожеланиям Международной организации труда мы должны делать все, чтобы человек не отрывался от семьи, но, к сожалению, в случаях с жителями глубинки это не всегда получается.

Галина ГАЕВА

Фото vistanews.ru