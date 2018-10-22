Финно-угорский фьюжн в «Парме»

21 октября в России и в финно-угорских странах прошли праздничные мероприятия, посвященные Дням родственных финно-угорских народов. В Сыктывкаре международный праздник поддержала Национальная библиотека Коми. В популярном месте отдыха сыктывкарцев – торгово-развлекательном центре «Парма» библиотека провела культурную акцию «Финно-угорский фьюжн».

Название «фьюжн» в переводе с английского это «сплав», и термин обозначает мероприятие, которое связывает совершенно разные идеи, не теряя при этом целостности и гармонии. «Финно-угорский фьюжн» объединил исполнение песен, стихов, показ этномоды, знакомство с книгами и журналами, книжный фримаркет, разные викторины и конкурсы.

Фьюжн проходил на четырех площадках первого этажа «Пармы». На книжном Lounge работал книжный фримаркет, где можно было выбрать книжку себе в подарок и унести ее домой. На выставке-продаже изданий редакции журнала «Арт» предлагалось приобрести отдельные номера и оформить электронную подписку на журнал. А те, кто верит в гороскопы, на площадке «Кодi тэ» могли по своей дате рождения определить, какое животное им соответствует по коми промысловому календарю. Площадка Move-клуб развлекала маленьких гостей. Здесь дети играли в литературные паутинки, собирали пазлы, а самые усидчивые мастерили куклу-скрутку. Площадка Smart – зона для тех, кто предпочитает онлайн-игры и желает познакомиться с мифологическими брендовыми карточками. На основной площадке Аrt-холл царили народные танцы, песни на коми языке, этнодефиле, а также коми рэп и современная коми поэзия.

Культурная акция прошла в рамках проекта Национальной библиотеки Коми «Большая книга в супермаркете». Проект предполагает, что библиотека на несколько часов открывает свой «филиал» в одном из популярных торговых центров города. Горожане могут полистать свежую прессу, познакомиться с книжными новинками, поучаствовать в мастер-классах и викторинах. Проект проходит в рамках объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым регионального Года культуры.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора