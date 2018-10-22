Филармония открыла концертный сезон

На концерте, открывшем в минувшую пятницу 79-й творческий сезон, Коми республиканская филармония преподнесла публике немало сюрпризов. Она встретила своих зрителей не только обновленным после ремонта залом, но и новым репертуаром и новыми артистами.

Артисты Государственного ансамбля «Асъя кыа» впервые вышли на сцену в ижемских нарядах. Яркие сарафаны – это новая работа заведующей костюмерным цехом и художником по костюмам филармонии Ларисы Ветошкиной. Вокально-хореографическая композиция «Самобытная Ижма» будет завершать концертную программу «Гажöдчысь войвыв» («Север праздничный») ансамбля «Асъя кыа».

Первое отделение концерта было посвящено современной музыке. Открыл программу недавно созданный эстрадно-джазовый ансамбль. Также выступили популярная сыктывкарская кавер-группа «Lime» и коллективы филармонии – ансамбль «Вдохновение» и хор ансамбля «Асъя кыа».

Втрое отделение можно назвать «народным». Выступили «Асъя кыа» и «Зарни ёль», солисты филармонии Виктория Пыстина, Дмитрий Уляшев и Екатерина Курочкина. Зрители овациями встретили детские коллективы: в этом году в национальной студии при госансамбле «Асъя кыа» и эстрадной группе «Тоника» начали заниматься около семидесяти ребят разного возраста. На концерте-открытии они впервые вышли на сцену.

Уже на этой неделе в филармонии продолжится Международный фестиваль профессиональных коллективов «Танцуй и пой, Великая Россия». 26 октября государственный ансамбль «Асъя кыа» представит на суд зрителей программу «Наш дивный край, что Севером зовется». 29 октября из столицы Белоруссии прибывает хореографический ансамбль «Хорошки». Благодаря его участию фестиваль приобрел статус международного. Гости презентуют сыктывкарцам театрализованную программу «Мы – белорусы!». Завершит фестивальный цикл Рязанский русский народный хор имени Е.Попова с программой «Звени, звени, златая Русь!» на основе есенинской поэзии.

Артур АРТЕЕВ

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