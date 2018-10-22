Добрые традиции юных инспекторов

В пятницу в Сыктывкаре на базе детского технопарка «Кванториум» состоялся очередной городской слет юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) «Зеленая волна».

Школьники совершили экскурсию по технопарку и, конечно же, повторили правила дорожного движения, которые каждый юный помощник стражей дорожного порядка должен знать наизусть. Главным событием слета стало торжественное посвящение новых участников отряда в члены движения ЮИД.

На сегодня на базе образовательных организаций Сыктывкара функционируют 32 отряда юных инспекторов движения, в которых занимаются 517 учащихся. В городском слете ЮИД «Зеленая волна» приняли участие свыше 150 детей. Организаторами слета выступили столичное управление образования, ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару и Республиканский центр дополнительного образования.

В «Кванториуме» школьников ждали разные сюрпризы: мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов, по управлению автомобилем в автокванте, по изготовлению атрибутики отряда ЮИД в хайтек-цехе, по управлению велосипедом в автогородке. Дети побывали на площадках робоквантум, биоквантум, энерджиквантум, авиаквантум и медиаквантум.

Участникам слета продемонстрировали фильм о значении световозвращающих элементов. Фликеры особенно актуальны осенью и зимой в северных широтах, где темнеет рано, и пешеходы часто не видны водителям даже на переходах. Световозвращающие элементы на одежде в несколько раз повышают шансы пешехода быть замеченным. Корреспондента «Республики» юные участники слета заверили, что не только сами используют фликеры, но и одноклассникам объясняют, как важны эти «огоньки» вечером – они действительно могут спасти жизнь.

И методистам «Лаборатории безопасности» не удалось поставить юных инспекторов в тупик каверзными вопросами, на которые не всегда находили ответы обычные школьники. Например, на вопрос, кто из трех участников дорожного движения – водитель, пешеход или пассажир – главный на дороге, члены ЮИД отвечали не задумываясь: никто не главный, все равны. И объясняли, что каждый человек в той или иной ситуации бывает и пешеходом, и пассажиром, и водителем – даже если транспортное средство велосипед или самокат. У всех на дороге есть не только права, но и обязанности, которые необходимо соблюдать.

Во время торжественной части мероприятия начальник ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару Алексей Туров вручил школьникам удостоверения юного инспектора дорожного движения.

– Слет юных инспекторов дорожного движения «Зеленая волна» стал доброй традицией, мероприятие проводится уже восьмой год. И это правильно и необходимо, поскольку вопросы безопасности дорожного движения мы должны решать все вместе.

Юидовцы – это те люди, которые всегда позаботятся о своей безопасности и с уважением будут относиться к окружающим. В любом случае знания и навыки, полученные в отрядах ЮИД, пригодятся вам на протяжении всей жизни. Поэтому я призываю всех ребят гордиться своим высоким званием юного инспектора дорожного движения! – обратился к юным помощникам ГИБДД Алексей Туров.

Как подчеркнул начальник сыктывкарского отдела ГИБДД, за всю историю своего существования юидовское движение воспитало тысячи грамотных и культурных участников дорожного движения. Юидовцы – это надежные помощники в вопросах пропаганды безопасности дорожного движения. Они не только изучают правила безопасного поведения на дорогах, но и ведут профилактическую работу среди своих сверстников, оказывают содействие сотрудникам дорожной инспекции в проведении социально значимых акций и мероприятий.

Также Алексей Туров поблагодарил педагогов – тех, кто не раз доказал, что изучение основ безопасного поведения на дорогах может быть познавательным и увлекательным процессом.

Члены ЮИД подтверждали, что изучение правил дорожного движения для них – не скучная зубрежка, а веселая игра, которая к тому же еще и прививает полезные навыки.

Светлана СОЛОВЬЕВА

За девять месяцев 2018 года на дорогах Сыктывкара зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых один ребенок погиб и 46 детей получили ранения различной степени тяжести. В период осенних каникул – с 22 октября по 5 ноября в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Дети – дорога – безопасность», направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и недопущение аварийности с участием несовершеннолетних.

Сотрудники госавтоинспекции организуют занятия и беседы по правилам дорожного движения. Наряды ДПС будут патрулировать улицы рядом с образовательными организациями для контролирования перевозок детей в автомобильном транспорте, а также для недопущения фактов перехода проезжей части вне пешеходных переходов.

Сотрудники госавтоинспекции обращаются к водителям с призывом быть предельно внимательными вблизи образовательных организаций, при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок общественного транспорта, парков и скверов, детских площадок и местах массового притяжения детей, заблаговременно снижать скорость движения, ведь нередко дети ведут себя непредсказуемо.