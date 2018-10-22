Альбом позапрошлого века

Историк Михаил Рогачев подарил национальному музею Коми уникальный документ

Необычный подарок приготовил на день рождения Национального музея Коми известный сыктывкарский историк Михаил Рогачев. Напомним, что в этом году музею исполнилось сто семь лет, а дар, который преподнес историк, на двадцать лет старше самого музея. Это девичий альбом некой М.Николаевны Федоровой, родившейся во второй половине позапрошлого века.

Как рассказал «Республике» Михаил Рогачев, уникальный документ попал к нему около двадцати лет назад. Но историю альбома установить не удалось. Ни тот, кто подарил Рогачеву альбом, ни сам историк не смогли выяснить, кто была хозяйка альбома и где она жила. Скорее всего, она наша землячка из Усть-Сысольска, но, может, альбом попал в Коми край уже в советское время. Внимательно просмотрев все страницы, корреспондент «Республики» не нашел ни одного упоминания какого-либо города.

Альбом был явно не из дешевых. Кожаная обложка украшена небольшой костяной пластинкой с вырезанными на ней силуэтами птичек. Края страниц блестят золотом. В книжке разными каллиграфическими почерками записаны стихи русских поэтов золотого века. Встречаются строки не только Пушкина, но и Ломоносова, Карамзина. Удивительно смотрится среди всей этой дореволюционной поэтической роскоши карандашная запись стихотворения Агнии Барто про плачущую Таню и мячик. Судя по почерку, запись сделал ребенок, а судя по стихотворению – уже в советское время. В советское время в альбом попали и вырезки из газет. Последняя дата в альбоме – запись от 8 января 1922 года. «На добрую память о муже… Память альбомная, память невечная. Грустно в альбоме о ней и писать…» – написал анонимный автор в девять часов вечера этого дня.

Много в альбоме изящных карандашных набросков цветов и птиц. Есть и стихи самих барышень. Так, некая Ольга написала: «Да! Женщина по-своему рассудит. Простит вину, но не забудет». Некоторые записи идут вниз головой, другие сделаны сбоку. Все как описано Пушкиным в «Евгении Онегине»: «Конечно, вы не раз видали уездной барышни альбом, что все подружки измарали с конца, с начала и кругом».

Традиция рукописных альбомов пришла в Россию в середине XVIII века из Западной Европы, главным образом – из Германии и Франции. В альбомы записывали стихи популярных авторов, собственные сочинения, а также торжественные посвящения и цитаты из известных произведений. В пушкинское время альбом стал непременным спутником юных барышень и важным элементом семейной культуры. С середины девятнадцатого столетия альбом перестал восприниматься как обязательный элемент домашнего культурного обихода и угодил в разряд «преданий старины».

Как отметила директор Национального музея Коми Ирина Котылева, похожие девичьи альбомы уже есть в фондах музея, но подарок Михаила Рогачева займет достойное место в экспозиции. Хорошо было бы еще установить личность хозяйки альбома.

Артур АРТЕЕВ

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