Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи с трагедией в городе Керчь

В результате взрыва в Керченском политехническом колледже погибли и пострадали люди. Правительственная телеграмма с соболезнованиями главы Республики Коми направлена на имя главы Республики Крым Сергея Аксенова.

«Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате взрыва в колледже в Керчи. Республика Коми скорбит вместе с Вами и желает мужества и сил всем, кто потерял родных и близких. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — отмечено в телеграмме.