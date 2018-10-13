Уважаемые работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!

Поздравляю с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто работает на земле, занимается растениеводством, животноводством, переработкой сельскохозяйственной продукции. Результат вашего труда мы видим на прилавках магазинов и на своих столах – свежие, вкусные, полезные и экологически чистые продукты. Спасибо за самоотверженный труд и преданность своему делу всем труженикам села, низкий поклон ветеранам.

Работа в сельском хозяйстве всегда была нелегким трудом, но благодаря вам, дорогие труженики села, вопреки суровым условиям севера аграрная отрасль республики развивается. Строятся новые фермы, модернизируются действующие производства, внедряются современные технологии, развиваются новые направления деятельности.

Понимая огромную значимость отрасли, мы делаем все возможное для усиления государственной поддержки сельхозпредприятий, для повышения уровня жизни на селе.

Желаю всем труженикам агропромышленного комплекса крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия, новых профессиональных достижений, хорошей погоды и высоких урожаев!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми