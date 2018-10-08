В Сыктывкаре готовятся к столетию комсомола

29 октября исполняется 100 лет комсомолу – в этот день был создан Российский коммунистический союз молодежи, который с образованием СССР был преобразован в ВЛКСМ.

Комсомольское прошлое объединяет очень многих россиян, поэтому 23 октября в Юношеской библиотеке Коми состоится встреча «Это было не зря. Это стало историей» с участием комсомольцев прошлых лет и сегодняшних активистов молодежных организаций.

Стихи, песни, интересные факты из истории, обзор литературы о героях-комсомольцах – это и еще многое другое порадует гостей встречи, сообщили «Республике» в библиотеке.

В подготовке выставки и проведении встречи участвуют члены Коми регионального отделения ЛКСМ РФ – руководитель Валерия Михайлова и студент СГУ имени Питирима Сорокина Николай Удоратин. Ребята принесли комсомольскую атрибутику: билет и значок, флаг, футболку, рюкзак, яркие буклеты и альбомы для выставки, которая скоро развернется в фойе библиотеки.

Артур АРТЕЕВ

Фото ЮБРК