Северный широтный ход даст Коми 1500 рабочих мест

Автор: Редактор 08.10.2018

5 октября в Ярославле в ходе торжеств в честь 150-летия Северной железной дороги состоялась научно-практическая конференция, посвященная реализации проекта «Северный широтный ход», важного для развития северных регионов России,
в том числе для Республики Коми.

Участие в конференции принял заместитель председателя правительства Коми – министр инвестиций, промышленности и транспорта региона Николай Герасимов.

– «Северный широтный ход» – это один из базовых инфраструктурных проектов Российской Федерации, он предполагает сомкнуть Северную железную дорогу со Свердловской железной дорогой. Фактически это продолжение строек в сторону Игарки, которые были начаты в конце сороковых годов, но так и не были завершены, – рассказал Николай Герасимов «Республике». – Для этого будет строиться железнодорожная магистраль на Ямале, чтобы связать восточную и западную части ЯНАО по линии Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево. И часть грузов Транссиба и Свердловской железной дороги пойдет по этому маршруту. Стоимость проекта – более 160 миллиардов рублей, грузопотоки оцениваются в 24 миллиона тонн в год, в основном это будет нефть, уголь.

Узловые моменты проекта – строительство моста через реку Обь в районе Салехарда и железнодорожной линии Салехард – Надым протяженностью 353 километра, завершение строительства моста через реку Надым, модернизация железнодорожных участков Надым – Пангоды (104 километра), Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево (188 километров). Но, кроме того, проект предполагает развитие железнодорожных подходов к Северному широтному ходу, а это уже непосредственно касается нашего региона.

– Интересы Республики Коми этот проект затрагивает напрямую, поскольку из 24 миллионов тонн грузов Северного широтного хода 17 миллионов тонн пойдут по участку от Обской до Коноши – а это и есть железная дорога, которая проходит по территории Коми от границы с ЯНАО до Архангельской области. Фактически наша часть железной дороги становится западным продолжением этого проекта, – пояснил министр. – Поэтому на всем протяжении участка предполагается усиление железнодорожного полотна, строительство вторых путей (до сих пор у нас на некоторых участках однопутка), полная модернизация станций транспортировки, чтобы через них могли проходить составы грузоподъемностью в шесть тысяч тонн, ремонт инфраструктуры. Кроме того, нужно построить общежития для транспортников в районе Елецкой и Инты, потому что количество тепловозных пар на этих участках увеличится почти на 70 единиц.

В августе правительство России подписало концессионное соглашение по проекту «Северный широтный ход». Реализация проекта должна начаться в 2019 году, а завершиться в 2024-м. Только на территории Коми благодаря этому появится порядка полутора тысяч рабочих мест.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru

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