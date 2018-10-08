От «Мобильного добра» до «Цветущего сердца»

Усть-вымское волонтерское движение становится одним из самых заметных в республике

В сентябре в Ухте прошел региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018», на котором победы в трех номинациях: «Вокруг меня», «Рожденные помогать» и «Волонтерский центр» – одержали жители Усть-Вымского района. Сейчас в этом муниципалитете работает более двухсот волонтеров, на их счету десятки интересных и полезных проектов.

В январе этого года в Усть-Вымском районе появился Волонтерский центр, организовал и возглавил его Антон Колесников, руководитель сектора молодежной политики местной администрации. Сейчас благодаря этому центру активная молодежь из разных населенных пунктов помогает друг другу в организации благотворительных акций, проводит мероприятия, охватывающие весь район, делится опытом.

– Год назад, когда я устроился на работу в администрацию, заметил такую тенденцию: волонтерское движение у нас есть, но оно не систематизировано, проводятся разовые акции, а постоянной работы и особого развития нет. При этом у нас много активной молодежи, например – ребята из движения «Том войтыр» под руководством Светланы Бобиной, которые в том числе и волонтерством занимаются. И было бы неплохо всех их как-то объединить, создать единое движение, чтобы поддерживать и развивать добровольчество во всем районе, – рассказал Антон Колесников. – С этой мыслью я уснул, а проснулся уже с идеей организовать школу для волонтеров.

По его словам, устроили школу в январе этого года на турбазе в Семуково на Коквицкой горе, куда приехали порядка сорока человек со всего района, в основном школьники.

– Занятия продолжались три дня. В первый день знакомились, занимались командным образованием, учились навыкам общения. На второй – приехали коллеги из Республиканского центра молодежных инициатив, в том числе его директор Сергей Жеребцов, руководитель Доброштаба Ольга Залевская, представители «Волонтеров Победы» и другие. Они обучали волонтерству, рассказывали, как заниматься этим правильно, проводили тренинги. А на третий день мы создали наш Волонтерский центр, ребята сами разработали его структуру, задачи, с тех пор мы и работаем вместе, – пояснил собеседник издания.

Очень быстро волонтеры поняли, что даже виртуальное объединение – общение на странице центра «ВКонтакте» – уже очень полезная вещь. Однажды, например, речь зашла о состоянии детских площадок во дворах: они сплошь и рядом стояли занесенные снегом, поскольку непонятно было, кто за них отвечает и обязан поддерживать в порядке. Ситуация оказалась общей практически для всех населенных пунктов, так что в один прекрасный день волонтеры в городах и поселках Усть-Вымского района дружно взяли лопаты и почистили детские площадки.

– Объединение явно поспособствовало нашему развитию. То, что мы взяли три победы на конкурсе в Ухте, – уже о чем-то говорит, – отметил Антон Колесников. – Но самое главное, что мы получили выход на всероссийский конкурс «Доброволец-2018». В нем и будем участвовать 1-4 декабря, представим Республику Коми в тех номинациях, в которых победили на региональном уровне.

На всероссийском конкурсе будет представлен проект «Школа компьютерной грамотности», разработанный председателем районного общества инвалидов, «серебряным волонтером» Людмилой Гановой, впервые реализованный прошлой весной. Сначала добровольцев учили правильно общаться с людьми с ограниченными возможностями, а потом они в течение трех месяцев занимались с инвалидами, желающими освоить компьютер. Сейчас проект планируется развить и расширить. Еще один проект-победитель «Мобильное добро» придумала девятиклассница Ирина Федяева из Усть-Выми. Суть в том, что вокруг этого села на расстоянии пяти-семи километров есть несколько маленьких деревень, где живут по 10-15 человек, люди пожилые, нуждающиеся в поддержке, а молодежи по соседству нет. И волонтеры регулярно выезжают в эти деревеньки – зимой на лыжах, летом на велосипедах, чтобы помочь пенсионерам по хозяйству. Наконец, третий проект, признанный достойным представлять Коми, – это сам Волонтерский центр района как организация, поспособствовавшая развитию добровольчества.

Всего от Усть-Вымского района на конкурсе в Ухте было представлено восемь проектов. Причем даже те, что не победили, запомнились многим волонтерам из других городов и районов и уже берутся ими на вооружение. Например, проект «Конфета добра».

– В Микуне сгорел дом, многодетная семья буквально в одних тапочках на улице осталась. Им, конечно, старались помочь, несли одежду и прочее, но понятно, что всем необходимым так не обеспечить, например, обувь, подобрать трудно, проще купить. И тогда девятиклассница из Жешарта Полина Кызъюрова придумала провести такую акцию: обменивать на улицах одну конфетку на один рубль, а вырученные средства передать погорельцам, – рассказал руководитель Волонтерского центра. – К ребятам присоединились наши «серебряные волонтеры» – пенсионеры, которые тоже ходили по улицам, объясняли людям, для чего мы это делаем. Помогали добровольцы и из-за пределов нашего района – в Усинске, Печоре, Воркуте. За вычетом себестоимости карамелек – 35 копеек штука – ребята за один день по району собрали порядка 20 тысяч рублей, а за неделю – 80 тысяч. Бывало, что люди давали за одну конфетку и 50, и 100 рублей. И что самое замечательное, такие акции сейчас проводят в других регионах.

У усть-вымских добровольцев немало планов. Например, с помощью молодежного центра будет создано «Цветущее сердце Усть-Выми». По сути это парк, который расположится в живописном месте на берегу реки, пониже монастыря. В центре территории установят статую – голубь, сидящий на руке, а вокруг 50 рябин, замкнутая линия которых образует контур сердца. Эти рябины будут символизировать фронтовиков, ушедших на Великую Отечественную войну из Усть-Вымского района. Здесь же установят таблички с фамилиями героев и QR-кодами, считав которые можно будет выйти на страницы в интернете, посвященные участникам войны. Вокруг рябин будет еще одно сердце – из семидесяти берез, посвященных лучшим семьям района, их истории также можно будет узнать, считав QR-код. А дальше «цветущее сердце» будет расширяться силами молодоженов, которые высадят здесь свои деревца в день свадьбы. Идея живого парка-памятника в том, чтобы показать взаимосвязь, преемственность поколений: благодаря тем, кто победил в войне, на Усть-Вымской земле создавались новые семьи, рождались дети, и у них в свою очередь теперь тоже появляются семьи. Ухаживать за парком будут местные волонтеры.

Кроме того, усть-вымские старшеклассники сейчас будут участвовать в проекте, организованном Российским движением школьников и общественным движением «Волонтеры-медики». Уже заключен договор с районной больницей, в которой ребята

14-16 лет сначала пройдут месячный курс обучения базовым основам медицины, а потом они должны отработать 105 часов в местных учреждениях здравоохранения, помогая медперсоналу. Это будет и добровольческая работа, и профориентация – те, кто в будущем мечтают пойти в медицину, смогут получить практическое представление об этой профессии. Для начала решено набрать группу из шести человек, но заявок поступило больше сорока. Сейчас идет отборов кандидатов, 15 октября начнется обучение.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com