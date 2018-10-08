На перекрестке языков и культур

В Национальной библиотеке Коми открыли читательский сезон

Английский, немецкий, испанский, японский, финский, киргизский, иврит и другие языки звучали 7 октября в Национальной библиотеке Коми. Такое вавилонское мультиязычие царило здесь на открытии нового читательского сезона, которое в этом году назвали Днем языков и культур «Перекресток». Мероприятие приурочено к объявленному главой Коми Сергеем Гапликовым Году культуры в республике. Собрать разные языки на одном перекрестке библиотеке помогли национально-культурные автономии, языковые школы региона и другие партнеры НБРК.

Одной из площадок дня стала акция Speak-dating «Свидание на перекрестке». Это новый формат знакомства с иностранными языками через непосредственное общение один на один с людьми, владеющими или изучающими эти языки. Во время «свидания» участники получили возможность освоить несколько разговорных клише и слов, узнать интересные факты о стране или регионе распространения языка.

О японском языке рассказывал автор популярного в интернете самоучителя японского языка сыктывкарец Александр Вурдов. По его учебникам учат японский язык почти во всех крупных городах России, на Украине, в Белоруссии, Эстонии, Австралии, Израиле, Туркмении, Америке и даже в самой Японии (наши земляки, переехавшие в эту страну). Помимо сайта, Александр Вурдов издал две книги по японскому языку.

Киргизский язык представляли две девушки-киргизки в национальных костюмах. Они студентки Сыктывкарского университета. О своем родном языке рассказывала и украинка в ярком народном костюме и шляпке. Иврит представляла директор воскресной школы «Гефен», заслуженный работник Коми Ольга Мойсеевич. Две прекрасные сеньориты рассказывали о языке Сервантеса и Борхеса. Также на «Перекрестке» можно было узнать о коми, финском, венгерском и эстонском языках. Всего здесь звучало около дюжины разных языков.

В фойе второго этажа работал фримаркет, где посетители могли бесплатно взять книгу или словарь на иностранном языке. На развале можно было обнаружить латинский, венгерский или польский словари, Гете в оригинале и даже учебник классического тибетского языка. Эти книги в основном заинтересовали учителей иностранного языка, студентов инфака и школьников, которые углубленно изучают тот или иной язык.

Но не только пищу духовную предлагали в библиотеке в этот день. Шеф-повар Даниил Литвин проводил мастер-класс по приготовлению оригинального бургера в коми стиле.

Любители английского могли проверить себя в конкурсе на знание английской орфографии «Spelling bee» («Пчелка-грамотей»). Для всех желающих проходили лингвистические квесты, а языковые школы республики приглашали к себе на занятия.

В два часа дня прошла skype-встреча «Перекресток культур» с жителями Лиссабона – молодыми людьми разных национальностей и профессий, проживающими в столице Португалии. Общались на английском, русском, испанском, португальском и итальянском. Девять человек из разных стран собрались вместе в уютной квартире в Португалии и 36 участников в Национальной библиотеке Республики Коми. Из Лиссабона в беседе участвовали четыре интернациональные пары: мексиканка и итальянец, русская и мексиканец, француженка и голландец, испанец и португалка. Встреча шла 75 минут, но вопросы к иностранным друзьям не кончались.

На краеведческой площадке читателей знакомили с новым интернет-проектом библиотеки «Мифологическая карта Республики Коми», провели мастер-классы по изготовлению маски сказочного героя, поиграли в настольную игру «Туйвеж. В поисках Зарани», погадали по древнему коми промысловому календарю. Помимо этого, каждый мог узнать, кто он по коми гороскопу.

День языков и культур – не первое мероприятие в Национальной библиотеке, посвященное межнациональному диалогу. Ранее под эгидой объявленного в регионе Года культуры в Ленинке прошли Большой японский день, День Китая и фестиваль «Немецкая тусовка». По многочисленным просьбам посетителей встречи, посвященные разным странам, будут продолжены. В декабре библиотека научит читателей заваривать чай, как это принято у разных народов, а в феврале 2019 года познакомит с обычаями Вьетнама.

Артур АРТЕЕВ

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