Лучшие на уровне России

Проект из Коми отмечен престижной премией «СоУчастие»

28 сентября в Общественной палате России в Москве награждены лауреаты премии «СоУчастие», присуждаемой за вклад в развитие донорского движения. На конкурс было подано свыше 350 заявок из 52 регионов страны. От Республики Коми был представлен проект «Капля для жизни», он занял третье место в номинации «Формула добрых дел».

Всего за достижения в сфере развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов в этом году были вручены около ста наград. Среди лауреатов и победителей основного, творческого и детского конкурса – учреждения службы крови, некоммерческие организации и инициативные группы, представители бизнеса, органов власти, средств массовой информации, доноры крови, творческие люди самых разных профессий и возрастов.

Как сообщила «Республике» представитель добровольческого движения СГУ имени Питирима Сорокина «От сердца к сердцу», руководитель проекта «Капля для жизни» Валерия Склюева, проект, признанный одним из лучших на всероссийском уровне, популяризирует донорство крови и здоровый образ жизни, основная его цель – увеличение количества постоянных доноров.

– Каждый месяц я и помощники организуем донорские дни, набираем людей, консультируем их. Проводим лекции для школьников и студентов, интерактивные игры и тренинги. Мы объясняем, что такое донорство, зачем оно нужно, развенчиваем распространенные мифы о процедуре сдачи крови, – рассказала Валерия Склюева.

За последние четыре года работы проекта число участников выросло до трехсот человек. Ежемесячно на Республиканской станции переливания крови проходят акции, в ходе которых участники движения сдают кровь. Проект уже вышел не только за пределы университета, но и за рамки Сыктывкара – несколько акций проведено в Ухте и Воркуте.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Валерии Склюевой