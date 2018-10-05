Визит в Южную Корею

Глава Коми Сергей Гапликов в составе официальной делегации России работает в Южной Корее.

Как сообщили в пресс-службе руководителя региона, в ходе официального визита планируется ряд встреч с представителями южнокорейского бизнеса и научных кругов, а также переговоры с руководством Республики Корея и Национального собрания Республики Корея.

4 октября Сергей Гапликов в составе делегации российских парламентариев посетил Университет иностранных языков Хангук, где состоялась рабочая встреча с председателем Совета директоров Образовательного фонда Донвон Ким Чон Чхолем. Также делегация побывала на заводе «Хёндэ Мотор».

Визит в Сеул является продолжением диалога между Россией и Южной Кореей. Напомним, на полях Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном. На встрече обсуждались актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, а также подходы к решению отдельных международных вопросов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru