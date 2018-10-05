Трагедия в Китае

3 октября в Китае при неизвестных обстоятельствах умерла 25-летняя сыктывкарка Марина Ющенко. О причинах смерти пока неизвестно, сейчас идет следствие. Близкие девушки просят помочь собрать деньги на транспортировку тела в Россию.

Марина окончила институт гуманитарных наук Сыктывкарского госуниверситета. Около года назад она начала работать в Китае – преподавала детям русский язык.

На транспортировку тела нашей землячки необходимо 1,2 миллиона рублей, на вывоз праха – пятьсот тысяч. Но ни у матери девушки, ни у их знакомых сейчас нет таких средств. Чтобы перевезти тело в Сыктывкар, нужна помощь.

Близкие Марины обращаются за помощью к неравнодушным гражданам. Реквизиты: Коми отделение №8617 ПАО «Сбербанк», БИК 048702640, корреспондентский счет: 30101810400000000640, номер счета: 40817810428780889638. Получатель: Ющенко Любовь Аркадьевна. Номер телефона, привязанный к карте: 89042313550.

Счет бабушки Марины, прикрепленный к номеру телефона: 89125440332, получатель – Людмила Фёдоровна Поздеева.