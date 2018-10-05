Игорю Шпектору – 80

5 октября председателю Комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, президенту Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорю Шпектору исполнилось 80 лет.

Юбиляра поздравил глава Коми Сергей Гапликов.

«Уважаемый Игорь Леонидович! Поздравляю Вас с юбилеем и благодарю за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Коми!

Вас отличают инициативность, активная жизненная позиция, целеустремленность, самоотдача и патриотизм. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и доверием у жителей Воркуты и Республики Коми. В течение девяти лет Вы были бессменным мэром Воркуты, которую с Вашей легкой руки стали называть «столицей мира», неоднократно избирались депутатом городского совета и республиканского парламента.

Более 25 лет возглавляете Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, почти десять лет являетесь членом Общественной палаты России. В своей профессиональной и общественной деятельности Вы всегда защищали интересы северян, не боялись поднимать самые острые и проблемные вопросы, предлагать нестандартные варианты для их решения и идти до конца в отстаивании своей позиции. Уверен, Ваш богатейший опыт, незаурядные деловые и личные качества еще не раз послужат во благо людей.

Желаю Вам дальнейших успехов в общественной деятельности, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира, добра и благополучия!» – отмечено в поздравлении.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»