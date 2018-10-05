Городская среда Ухты: выполнение с экономией

В администрации Ухты на заседании общественной комиссии обсудили реализацию муниципальной программы по формированию современной городской среды.

Как сообщили представители управления ЖКХ, запланированный по программе ремонт дворовых проездов выполнен на всех дворовых территориях в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Во дворах домов № 26/1 по улице Геологов и № 21 по улице 40 лет Гражданского воздушного флота установили детскую площадку – проект выполнен при финансовом участии местных жителей.

Продолжаются работы по установке детских площадок еще на двух дворовых территориях: у дома № 1 по Социалистической улице и у дома № 39 по улице Сенюкова. В этих случаях собственники жилья выбрали трудовое участие в выполнении работ.

В городе установлены дополнительные урны, появятся новые скамейки: муниципальный контракт уже заключен. Подготовлена техническая документация на обустройство дополнительного освещения дворов.

В соответствии с графиком идут работы по благоустройству общественной территории в поселке Водный по улице Торопова. Сейчас демонтируется асфальтобетонное покрытие тротуара и производится замена бордюрного камня.

А вот установка дополнительного освещения на Комсомольской площади задерживается: возникла необходимость в пересмотре размещения декоративных фонарей и пересчете сметы из-за расположения теплосетей.

При заключении муниципальных контрактов и выполнении работ по их исполнению образовалась экономия выделенных средств. По решению общественной комиссии их направят на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, выбранных в 2018 году.

Лина ПЕРОВА

Фото mouhta.ru