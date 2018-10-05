Двадцать вопросов об экономике

Автор: Редактор 05.10.2018

Жители Коми приняли участие во всероссийской образовательной акции «Экономический диктант». В Сыктывкаре свою финансовую грамотность можно было проверить 4 октября на трех площадках: в Национальной библиотеке, в СГУ имени Питирима Сорокина и в Коми республиканской академии государственной службы и управления. Корреспондент «Республики» побывал на диктанте в главной библиотеке региона.

В этом году образовательной акции исполнилось два года. Ее тема осталась прежней – «Сильная экономика – процветающая Россия!». За один час требовалось ответить на двадцать вопросов. Задания на знание экономической теории и практики были двух уровней сложности.

Отдельно писали старшеклассники и учащиеся заведений начального и среднего профессионального образования, и отдельно – студенты вузов и специалисты-экономисты. В основном пришли организованными группами из учебных заведений и организаций: сотрудники налоговой службы, министерства экономики, Сыктывкарского лесного института, Сыктывкарского торгово-экономического колледжа, гимназии имени Пушкина, гимназии искусств при главе РК имени Юрия Спиридонова, Русской гимназии, средней школы №16 и кооперативного техникума.

Специалистам предстояло ответить, как влияет приток туристов-иностранцев на национальный валютный рынок и законно ли использование криптовалюты, каков минимальный размер зарплаты в стране с мая этого года, какой орган регистрирует индивидуальных предпринимателей. И даже был вопрос о форме госконтроля над имуществом в комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» (когда Репетилов восклицает: «В опеку взят указом!»). Младшая возрастная группа отвечала на вопросы, какими видами денег можно расплатиться на территории России и какие сделки совершал кот Матроскин из «Простоквашино». Студентам нужно было определить «тип сделки в отношении коровы». Среди вариантов ответа: кредит, аренда, франшиза и лизинг.

– Проверить свою экономическую грамотность в библиотеке смогли 170 человек, – рассказала «Республике» заведующая отделом патентно-технической и экономической литературы Любовь Фасахова. – По сравнению с прошлым годом число участников выросло. Пришли даже те, кто заранее не зарегистрировались, но захотели принять участие. Желающих написать диктант разместили в четырех разных залах.

Всероссийский экономический диктант – это отнюдь не повод поделить всех участников на отличников и двоечников, главное – привлечь внимание населения к важности личной экономической грамотности. Цель акции – просветительская. Экономический диктант призван пробудить в людях интерес к изучению основ экономики, научить их принимать верные, продуманные решения. По итогам диктанта сформируют отчет об уровне экономической грамотности населения и подготовят соответствующие рекомендации для профильных министерств и ведомств.

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте Всероссийского экономического диктанта www.diktant.org до 16 октября. Сертификат участника диктанта можно получить в отделе патентно-технической и экономической литературы Национальной библиотеки Коми с 16 октября по 29 декабря.

Акция организована Вольным экономическим обществом России при участии Финансового университета при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Московского авиационного института, администраций субъектов РФ и призвана определить и повысить уровень экономической грамотности населения. Акция проходит с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Артур АРТЕЕВ

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